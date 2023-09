Sanjiao - Fábregas: "El límite en el humor está en la moral de cada uno"

Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao vuelven a Mar del Plata este domingo con "Más Comedia". La cita, está prevista para las 21 en el Teatro Roxy y es una suerte de "previa" para la temporada 2024 que ya los tiene confirmados en la ciudad.

Se trata de un show imperdible que no sólo contará con sus monólogos, sino que también estarán juntos sobre el escenario sumando sus talentos en momentos donde prometen que el público "no va a parar de reír". Antes de la esperada presentación, los artistas hablaron con 0223.

-¿Qué nos pueden adelantar de "Más comedia", en este adelanto de temporada?

FS: Más que adelantarles puedo decir que vamos a intensificar la parte que funcionó muy bien la vez pasada y que fue abrir las puertas para que critiquen generosamente a los puerteños. La vez pasada nos divertimos mucho en todo ese segmento, así que vamos a darle más importancia en este.

PF: Estamos muy contentos de llevar este show a Mar del Plata, la verdad que con el público de Mar del Plata nos llevamos muy bien y cada vez que llevamos algo nuevo es una felicidad. Fe la primera ciudad que elegimos para sacarlo de gira, y ahora lo llevamos ya un poquito más aceitado, ya avanzó el año, si no me equivoco lo llevamos a principio de año, entonces ahora ya está más aceitado, ya pasaron muchas funciones entre medio y lo tenemos un poquitito más renovado, con los monólogos más trabajados y bueno, más preguntas para hacerles al público. Es un show que combina nuevos monólogos y una parte interactiva donde el público llena una encuesta a principio del show y vamos jugando con esa respuesta también del público.

-Llevan más de una década trabajando juntos entre idas y vueltas....

FS: Es verdad más de una década juntos, yo lo conocí a Pablo cuando arranqué hace 20 años, así que es mucho tiempo, nos llevamos muy bien, creo que a los dos nos gusta la comedia del otro, nos respetamos, también tuvimos nuestras peleas pero peleas obvias que tenés después de mucho tiempo y que nos conocemos y que nos queremos y bueno peleas que han servido también para construir relación

PF: Me divierte mucho estar con Fernando y no sólo hablo arriba del escenario, me divierte compartir camarín, me divierte en las charlas, me divierte comer con él en la previa o en el post de la función, pero fundamentalmente me gusta hacer comedia con Fernando porque me obliga a hacerlo cada vez mejor porque es un comediante de la hostia y me gusta el desafío de juntos hacer una obra.

-¿Hicieron revisionismo en sus monólogos?¿Hay límites a la hora de hacer humor?

PF: La verdad que no, el límite a mí me lo pone mi propia capacidad. Llega un momento que tal vez estoy tocando un tema y siento que le queda grande a lo que estoy escribiendo o que no estoy siendo fiel con lo que pienso o no me gusta cuál es el resultado y bueno, ahí ese es un límite.

FS: Yo creo que cada uno tiene su límite porque está construido en la moral de uno. Capaz a la hora de pensar la idea tratamos de dejar la moral de lado, pero después cuando uno dice las cosas obviamente tiene su moral propia y ahí están un poco los límites. No hay ningún límite preestablecido, sino más bien lo que uno siente que quiere decir y no quiere decir o en qué tono lo pone. Creo que hasta el límite del humor ya de por sí es un nuevo tópico en la comedia y sirve para jugar un poco con los límites que nos imponemos, nos auto imponemos, nos imponen otros y hasta es un tópico de humor ya de por sí.

-¿Son conscientes que hay quienes los tienen como referentes dentro del género?

-FS: Sí, no sé si somos referentes, pero es una felicidad por dedicarse a esto tanto tiempo, haber conocido tanta gente, gente que capaz en un momento fue alumno y ahora la rompe en los escenarios, la verdad que es buenísimo darse cuenta del paso del tiempo, en este caso por lo menos es buenísimo, es muy divertido ir juntando colegas, amigos y amigas durante todos estos años y compartir este éxito que tiene ahora el stand up en mayor o en menor medida, pero estar girando y poder hacerlo en varias ciudades es una felicidad después de tanto tiempo y que la gente ya te conozca y te quiera volver a ver y te dice siempre que venís a esta ciudad te venimos a ver y sabemos por ejemplo que con Bar de Plata tenemos muchos años de relación, cuando estuvimos hasta el último día del Güemes y ahí se construyó una relación muy fuerte cuando íbamos en grupo y ahora cuando arrancamos con Pablo también en el Roxy, así que muy contentos.

-¿Cómo confluyen los dos estilos dentro del show?

FS: La verdad que hay un estilo muy diferente entre los dos en la hora de armar el stand-up, es interesante eso porque Pablo es de escribir muchas muchas hojas y a medida que se va presentando lo va acortando y yo todo lo contrario, yo empiezo de pequeñas ideas y las voy haciendo crecer. Capaz los dos llegamos a un resultado parecido de cantidad de tiempo o de chistes, pero si uno empieza con un desorden mucho más grande, el otro con algo muy acotado y lo justo, que es todo lo contrario de como somos en la vida, Pablo es súper ordenado y yo soy súper desordenado, pero arriba del escenario pasa algo muy diferente.

PF: Lo más lindo que tiene trabajar con Fernando creo que es que, si bien somos dos comediantes generacionalmente parecidos y con vidas similares, tenemos dos estilos muy distintos para hacer comedia y creo que eso lo nota el espectador y la espectadora. Nos podemos tocar en temas, nos podemos tocar en un montón de cosas, pero creo que la visión que tenemos del mundo, o mejor dicho, la óptica desde donde miramos es muy distinta y además es muy distinto cómo representamos uno y otro punto de vista y creo que es, no sé si complementario, pero sanamente distinto.