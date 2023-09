Shakira vuelve a atacar a Piqué y su familia en "El jefe"

Desde que se hizo pública la separación de Shakira y Gerard Piqué, la estrella pop no deja de lanzar hits dedicados, en su mayoría a su ex pareja.Si bien la referencias más directas fueron "Te Felicito", "Monotonía" y la Bizarrap Session #53, la reina del pop latino le dediccó frases veladas en "Te quedó Grande"; "Copa Vacía" y volvió a hacerlo este miércoles en la presentación de "El jefe".

Esta última producción es en ritmo de corrido mexicano y con el acompañamiento del grupo Fuerza Regida. La colombiana lanza indirectas y otras afirmaciones muy directas a su ex pareja y su suegro.

Una de esas frases de su más reciente hit, la cual ya ha causado bastante revuelo a través de las redes sociales, es una que le lanzó a Joan Piqué, padre del empresario catalán y su exsuegro.

“Dicen que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro, que no pisa sepultura”, se escucha en parte de la producción musical de la colombiana.

En su nuevo tema, la cantante colombiana se refiere a la desigualdad laboral contando la historia de un empleado y su diferencia de sueldo respecto a su jefe. "Tengo un jefe de mierda, que no me paga bien", se escucha.

El nuevo single está acompañado de un espectacular vídeo que superó los 1,2 millones de visualizaciones sólo en YouTube en sus primeras dos horas.