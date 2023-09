Aldosivi no pudo con Villa Dálmine y sigue sin ganar

Olivares no pudo ser el generador de juego que necesita Aldosivi.

El balance es negativo. Aldosivi tenía la oportunidad de volver a la victoria frente al casi descendido Villa Dálmine, como local, y no pudo, ni siquiera cuando encontró un contra ataque para ponerse en ventaja promediando la segunda mitad. El equipo de Mariano Charlier, con los nervios lógicos de la situación que vive, empató 1 a 1 y, lo único positivo, es que le sacó un punto más a Tristán Suárez, hoy el penúltimo que tendría que jugar un desempate para no descender.

El arranque fue prometedor del conjunto local, que a los 5' ya había visitado con peligro el arco de Salerno con un remate de Olivares que pegó en el palo. Pero de a poco se fue diluyendo, comenzó a caer en el nerviosismo generalizado y el clima era de tensión. Afuera y adentro. Algunas fallas defensivas le quitaron confianza al "tiburón" que no se encontraba, no podía llegar al arco rival y, si bien Ingolotti no tuvo trabajo, la visita merodeaba el área marplatense. Las dos más claras del "Viola" estuvieron en pies de exAlvarado. Primero con una contra de Laureano Tello que definió al cuerpo del arquero, y en el cierre una corrida de Francisco Molina que intentó dar un último pase y se le terminó yendo muy larga.

Con la intención de ganar, Mariano Charlier mandó al juvenil Elías Brítez por Maciel para ganar más profundidad, y lo logró. No tanto desde el juego, pero sí en la explosión. Tras un córner a favor de Villa Dálmine, un rebote le quedó a Curuchet que aceleró, Brítez lo acompañó y se mostró siempre para el pase, el exPlatense eligió el momento adecuado y tocó para que el ingresado definiera con categoría ante el achique del arquero para abrir el marcador.

Parecía que eso iba a romper el partido. Que Aldosivi iba a ganar en confianza y tranquilidad, y que la visita iba a sentir el impacto. Sin embargo, el "tiburón", con la necesidad, retrocedió algunos metros, por decisión propia y por el empuje de Villa Dálmine, que fue con todo por el empate. Y lo consiguió a los 20', Tello metió un centro preciso desde la derecha y el exCírculo, el miramarense Vicente Barberini, anticipó perfecto para tocar de primera al gol.

El encuentro se hizo de ida y vuelta, porque a ninguno le servía de todo el empate. Entonces, el mediocampo era de transición, varias veces hubo superioridad numérica de los que atacaban sobre los que defendían, pero ninguno la pudo aprovechar. La más clara fue de Aldosivi con un remate bajo de Olivares que Riaño no pudo empujar dentro del área chica. Dálmine no supo aprovechar los espacios qeu se generaron en las contras y se llevaron un punto que los mantiene con vida matemáticamente, pero casi condenado. El "tiburón" sólo valora que le sacó un punto más a Tristán Suárez y que está a cinco del "desempate" cuando restan 9 para el final del torneo.