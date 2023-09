Uruguay logró su primera victoria ante Namibia en el Mundial de Rugby

El seleccionado uruguayo logró obtener su primera victoria en lo que va del Mundial de Rugby 2023, ante Namibia. El tanteador cerró en un ajustado 36-26, en el estadio Olympique de Lyon, marcando la cuarta victoria de Uruguay en la historia de sus participaciones del campeonato mundial.

Si bien al inicio del encuentro el conjunto africano lideraba 14-0, el equipo sudamericano se despertó en el minuto '19 con un try de Baltazar Amaya achicando el marcador a 14-5. La euforia no duró mucho ya que a los 6 minutos del try de Uruguay, el país sudafricano retomó un poco de la ventaja perdida, tras un penal de Tiaan Swanepoel que puso el tanteador 17-5.

En los próximos 10 minutos, el conjunto uruguayo sumó un total de 7 puntos, hasta que Namibia le cortó la racha en el minuto '35 estableciendo un marcador de 20-12, con el cual cerró el primer tiempo.

Solo a los '3 minutos del segundo tiempo, el conjunto sudafricano ya había vuelto a marcar poniendo el partido 23-12. Sin embargo Los Teros no bajaron los brazos y se comprometieron al 100% logrando en tan solo '12 minutos ponerse a la cabeza del tanteador con 26-23. Los próximos '10 minutos consistieron en cambios por parte de ambos equipos y tarjetas para el seleccionado namibio.

Por varios minutos, Los Teros sacaron ventajas de tener dos jugadores más en el campo de juego que el equipo rival. Usando el ancho de la cancha, Uruguay marcó el try que dejó nocaut al combinado africano: patada a la esquina derecha para que Bautista Basso capture la pelota y apoye dentro del ingoal.

El historial de cruces entre ambas selecciones marca que este fue el sexto mano a mano entre ambos. En las cinco ocasiones previas, Uruguay se impuso cuatro veces, incluyendo un amistoso que ganó en agosto antes del Mundial (26-18).

El seleccionado uruguayo volverá a jugar el próximo jueves 5 de octubre a las 16 (hora argentina) frente a la referente Nueva Zelanda.