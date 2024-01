Sufrió una grave lesión cervical jugando al rugby y piden ayuda para costear su recuperación

Germán Fava tiene 43 años y lleva 45 días internado en una clínica privada de Mar del Plata después de sufrir una grave lesión cervical cuando jugaba un torneo de rugby seven. El deportista fue intervenido quirúrgicamente y sus allegados iniciaron una colecta solidaria para costear los tratamientos para su recuperación.

El hecho ocurrió el 3 de diciembre pasado en un torneo interno. Fava, tercera ala del Pueyrredon Rugby Club, sufrió una grave lesión cuando se reponía de un scrum: un jugador tackleó a otro con la mala suerte que terminaron cayendo encima suyo.

Como consecuencia del golpe, el deportista amateur sufrió el desplazamiento de sus vértebras, lo que le ocasionó daños en su médula. Desvanecido en el césped, sufrió un paro cardíaco en medio de la cancha. Especialistas médicos rápidamente corrieron a socorrerlo y lograron salvarle la vida con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La desafortunada jugada caló hondo en la comunidad del rugby local y en el Pueyrredon Rugby Club, que desde entonces realizan cadenas de oraciones y distintas acciones solidarias.

El Inglés - como lo apodan - permanece internado sin ningún tipo de movilidad y con respiración mecánica en la clínica Belgrano de Mar del Plata, donde fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le enderezaron las vértebras de las 2 a las 6, pero la médula, contaron a 0223, aún no se desinflama.

A pesar del pronóstico, sus familiares y amigos no pierdan las esperanzas de que el Inglés pueda recomponerse y se aferran a la labor de los profesionales. "Lamentablemente la ciencia no sabe con exactitud cuánto demora el proceso y si no quedará lesión. Los casos más conocidos no lograron gran mejoría, pero todos los cuerpos son distintos y la recuperación también", afirmaron.

Según indicó el club a través de un comunicado, en los últimos días Fava tuvo "mejoras sustanciales" en su capacidad de respiración, por lo que los médicos evalúan su "inminente" traslado al Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps) para que continúe con su recuperación.

Según contó su hermano Henoch a este medio, Germán se encuentra "en excelente estado de ánimos y con mucha fuerza para seguir adelante" mientras espera que le coloquen un marcapasos en su corazón. Además, para facilitar su traslado al centro de ruta 88, requiere un respirador portátil.

Para ello, sus familiares y amigos decidieron abrir una cuenta para aquellos que puedan colaborar con un aporte económico solidario. "Esta vez tenemos que empezar a empujar el scrum para sacar al Inglés adelante", expresaron.

Cómo colaborar

Caja de ahorro: N° 468409558093498

Alias: "Ingles.puey"

Banco: Macro