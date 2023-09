Video viral: un policía le hizo RCP a un gatito y le salvó la vida

Un gatito que cayó desde un edificio logró sobrevivir después de que un policía lo rescatara y le practicara ejercicios de reanimación cardiopulmonar (RCP). El conmovedor hecho sucedió en la ciudad de Resistencia, provincia Chaco, Argentina, y el video que registró el momento se volvió viral en las últimas horas.

Cuando el gatito se cayó del edificio, los dos policías que se encontraban en el lugar no dudaron y actuaron rápidamente para salvarlo. “Escuchamos un estruendo sobre un techo, pensamos que era un cascotazo, y luego vimos que un gatito cayó en el piso”, dijo el agente de la fuerza Alexis Jara, quien aparte de policía es enfermero.

Junto a su compañera Camila Barbona, creyeron que el animalito estaba muerto, sin embargo el hombre logró percibir que tenía “mínimas señales de vida”. Entonces, no dudó en intentar reanimarlo. “Tenemos la creencia de que si hay una mínima posibilidad de salvarlo, debemos aprovecharla”, sostuvo Jara ante el medio televisivo local.

Miró al gatito y comenzó a practicarle RCP (Reanimación CardioPulmonar). “Fue un desafío especial porque las técnicas de RCP en animales son diferentes pero no dudamos en aplicarlas para darle al gatito una oportunidad de sobrevivir”, dijo.

En las imágenes que difundieron desde la cuenta de Instagram @policiasdechacoargentina se puede ver como el hombre apoyó el gatito en un banco de una plaza y con su dedo pulgar, empezó a presionar muy despacio en la zona cardíaca del animal. Con un cuidado extremo y con total precisión el policía insistió.

Además, lo levantó y le practicó respiración boca a boca. “Era muy chiquito, no dudé un segundo en hacerle eso, no me importó si era un gato callejero o doméstico”, contó Jara emocionado.

La publicación en redes sociales de la Policía de Chaco

Desde @policiasdechacoargentina, publicaron el video y escribieron: "La segunda oportunidad para un minino" y además contaron la historia:

Los agentes Alexis Jara y Camila Barbona vieron caer a un gato de un edificio. Estaba inconsciente. Alexis, quien es enfermero y tiene amplio conocimiento en RCP, comenzó con la práctica reanimación dándole respiración boca a boca.

Fueron momentos tensos donde ambos efectivos no perdían la esperanza, hasta que luego de 8 minutos, el animalito volvió a abrir los ojos. Sus dueños estaban muy conmovidos y agradecidos.

¡Felicitaciones camaradas!, finalizaron.