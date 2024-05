Vandalismo al patrimonio histórico nacional: grafitaron un sector restaurado del exasilo Unzué

Referentes del sector arquitectónico de Mar del Plata mostraron su indignación por un nuevo hecho de vandalismo que sufrió en horas de la noche el histórico edificio del Unzué.

"Es un nuevo grafiti en la parte recuperada del Unzué, sobre Río Negro y la costa, donde hay unas cámaras del COM, sobre el poste del semáforo.Todo esto lo pueden vigilar, siendo que no es un grafiti de escritura de 5 minutos, sino que ha durado horas", expresó a 0223, el arquitecto Pablo Mastropasqua.

En ese análisis, Mastropasqua razonó que en todo ese tiempo en que fue vandalizado la pared del exasilo, desde hace un tiempo convertido en espacio Cultural, "nadie vio nada, ni las cámaras, ni los autos que pasan por ahí ni el personal de seguridad del Unzué, que están por el lado de Río Negro".

"El Unzué es un monumento histórico nacional recuperado recientemente, que tiene toda esa parte en funcionamiento. Lamentablemente el resto no, por las obras públicas paradas frente a la costa, que están en muy mal estado. Sin duda, han aprovechado la noche", evaluó el arquitecto.

"Drugs": el grafiti realizado por desconocidos sobre el patrimonio histórico nacional.

"Será imposible recuperarla"

Mastropasqua lamentó que la pared, por la calidad de la construcción, será "imposible" de recuperar. "El sustrato donde se hizo la pintada es simil piedra una técnica dificil, con pocos artesanos que la realicen. Hubo que formar gente para poder realizarla en 2007-2010 cuando se realizó y si bien tuvieron algunos otros episodios de vandalismo en este tiempo, pudieron medianamente arreglarse, este sera imposible. El Unzue no cuenta con mantenimiento para esto y ademas la unica solucion es picar nuevamente todo el paño de muro afectado para realizar un nuevo simil piedra ya que al no darle el mantenimiento necesario (siliconas anti graffiti recomendadas cada 6 meses). El poro ya absorbió toda la pintura además de que no es una simple aerosoleada. Es contundente su pintura", dijo.

El lugar ya había sido vandalizado a comienzos del 2024, el 15 de enero: también un lunes, un ala del edificio -sobre la calle Jujuy y Santa Cruz- fue violentada, destruyendo parte de las ventanas y otras aberturas.

El Unzué, que fue construido en 1910, fue declarado patrimonio histórico nacional en 1997 y recién en 2005 fue en gran parte restaurado en un amplio sector edilicio. En 2023 se planeó remodelar el resto del edificio pero con el cambio de gobierno, la obra pública fue frenada en su totalidad.