La palabra de "Pancho" Martínez y las mejores fotos tras el empate de Alvarado

José María Martínez analizó el empate de su equipo, criticó el estado de la cancha y se fue conforme (pero no contento) con el empate. (Fotos: Diego Berrutti)

"Creo que el favorable debió ser favorable a nosotros", analizó José María Martínez el empate 1 a 1 de Alvarado contra San Martín de Tucumán, por la 32da fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El entrenador se quedó con distintas sensaciones del encuentro, un primer tiempo que no le gustó y un complemento donde, aún con 10 en el final, el "torito" fue protagonista e hizo méritos para quedarse con el triunfo. La palabra del DT, el resumen y las fotos de Diego Berrutti para 0223.

"Tengo varias sensaciones. Un primer tiempo donde arrancamos bien, presionando, pusimos el partido donde nosotros queríamos pero nos costó sostener la pelota. Ellos con algunas sensaciones de más individualidades, manejo de pelota, pero sin peligro. Y en un error nuestro en los corrimientos defensivos nos meten el gol y nos quedamos con una sensación fea del primer tiempo, más allá del trámite. Por eso decidimos cambiar un poco, poner un equipo más directo y desdoblar por las bandas, y creo que salvo los primeros 10' que siguió siendo chato y trabado, lo emparejamos y después fue todo nuestro. Creo que el resultado debió ser favorable a nosotros. El punto es bueno porque terminamos con 10 contra un rival importante, me quedo contento con el espíritu y carácter que tiene el equipo", analizó Martínez.

Siempre con cuidado en sus palabras, Martínez sorprendió con la contundencia que habló del estado del "José María Minella": "La cancha está muy mala, la verdad que no es un campo de fútbol, es vergonzoso el estado del campo", criticó el entrenador. Lo mismo hizo, pero con mayor sutileza, con la actuación de Gastón Monsón Brizuela. "Habría que preguntarle al árbitro cómo dirigió. Yo le pregunté y me dijo que lo hizo perfecto, bueno, habrá que analizar las jugadas que fueron trascendente y comprobarlo. Prefiero quedarme con lo que hizo el equipo, con el apoyo de la gente que sostuvo a los jugadores y aferrarme al juego, a lo que no hicimos bien en el primer tiempo para corregirlo de cara a lo que viene y con todo lo bueno del segundo para fortalecerlo en los próximos partidos", cerró.