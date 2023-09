Círculo no tiene suerte (con los árbitros) fuera de casa

La viene pasando mal Círculo en el último tramo del Federal A cada vez que sale de Otamendi. En Viedma con Sol de Mayo, en Bahía Blanca con Villa Mitre y ahora con Germinal en Rawson, el arbitraje fue decisivo. Es imposible saber cómo hubiera terminado el partido sin ese penal que cobró Joaquín Gil a los 40' del primer tiempo. Lo cierto es que el "papero" lo tenía controlado, no sufría y llegaba al descanso con el marcador en blanco. Pero esa jugada rompió todo, Terán canjeó por gol, lo echó a Schvindt y el resto estuvo demás El local lo definió en el descuento y se impuso por 2 a 0 en "El Fortín".

Germinal intentó ser protagonista de entrada, pero no podía entrar. Se repetía en centros y ahí resaltaba Tomás Casas que descolgaba sin problemas esos envíos. Apenas un remate desde afuera que dio en el palo fue de serio peligro para el arco marplatense. Con el correr de los minutos, el "Papero" agarró la pelota y lo llevó lejos de su área, hasta tuvo el primero en el pie de Enriquez y respondió bien el arquero Lombardo. El primer tiempo se empezaba a terminar y el plan estaba cumplido. Pero en un centro que cayó al área, Gil hizo su parte. Cobró golpe de Schvindt, penal y expulsión. Terán cambió por gol y todo el trabajo hecho se fue por la borda.

En el complemento, el partido se pinchó y casi no pasó nada. Círculo trató de llegar pero le quedó muy lejos el arco rival y se sostuvo en juego porque el local no lo pudo liquidar, en las pocas que tuvo le faltó puntería o respondió bien Casas. Sin embargo, no hubo milagro, el empate no llegó y en el descuento, Pellejero

Germinal (2): Gonzalo Laborda; Matías Ávalos, Juan Motroni, Ignacio Terán y Emiliano Santos; Brian Castillo, Emmanuel Décimo y Lucas Villalba; Gabriel Obredor, Augusto Magoia y Hugo Lugo. DT: Christian Corrales.

Círculo (0): Tomás Casas; Gabriel Ferro, Jano Martínez, Facundo Cozzi y Damián Schvindt; Axel Pereyra, Sebastián Heredia, Diego San Julián y Joaquín Bassani; Diego Martínez e Imanol Enríquez. DT: Damián García.

Goles: PT 40′ Terán, de penal (G); ST 48′ Pellejero (G).

Cambios: ST 0' Federico Cárcamo por Obredor (G) y Samuel Cotto por Cozzi (C), 10' Carlos Roselli por Ferro (C) y Ramiro Rodríguez por D.Martínez (C), 15' Gonzalo Ramírez por Ávalos (G), 22' Darío Pellejero por Lugo (G), 25' Enzo Astiz por Martiarena (C) y Jeremías León por De Souza (C), 31' Tomás Satler por Villalba y Edwin Santilli por Castillo (G)

Cancha: “El Fortín”, de Rawson.

Árbitro: Joaquín Gil, de San Pedro.