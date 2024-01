Ante el uso indebido el Municipio refuerza la seguridad en plazas y espacios públicos

Con el fin de abordar la ocupación de espacios públicos, el Gobierno que conduce Guillermo Montenegro lleva adelante operativos a diario en distintos puntos de Mar del Plata para reforzar la seguridad y prevenir situaciones de conflictividad.

Con la articulación de la Secretaría de Desarrollo Social, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y personal policial, equipos de control realizan controles a diarios para controlar la presencia de personas en diferentes situaciones que ocupan plazas y espacios públicos del micro y macrocentro.

"Tenemos que ser cuidadosos porque hay personas que tienen necesidades reales, genuinas y que no alteran el orden público. Hay un universo de gente que no es asistida pero que busca establecerse en algunos lugares con fines laborales y no generan inconvenientes y hay otros que sí lo generan", explicó el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez.

El funcionario aseguró que en estos operativos también se ha logrado aprehender a personas que se encontraban prófugas de la Justicia o por generar disturbios.

"La finalidad es poder despejar y que las plazas fundacionales y los espacios públicos sean utilizados por los vecinos, que no tengan ningún tipo de eventualidades en el trayecto de estas plazas y estos lugares y en definitiva podamos vivir y tener una temporada lo más saludable posible y dar respuestas a estos requerimientos que son genuinos y recurrentes", subrayó.