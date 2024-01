Silvia Kutika: "Cuanto más terrorífica la obra, más me gusta interpretarla"

Silvia Kutica transita relajada su segunda temporada consecutiva en Mar del Plata sembrando aplausos con “El cuarto de Verónica”, la pieza de Ira Levin que la tiene como protagonista y con al que arrasó en la última edición de los premios Estrella de Mar y, este año suma en el complejo de Arte MDQ “Te espero en la oscuridad”, una obra de suspenso que invita al espectador a vivir una experiencia teatral única.

Antes de sus presentaciones en la ciudad, la actriz que además compartió cartel con Robert de Niro, diálogo con 0223 la actriz explica que aún la sorprende la repercusión que las obras tienen en el público. “Seguimos sorprendidos pero muy contentos porque pensábamos que quizá el público en temporada elegía obras más pasatistas, pero nos hemos sorprendido con la respuesta para este tipo de obras que son más de suspenso y nosotros apostamos a este tipo de obras, así que súper felices y decidimos redoblar la apuesta”, dice.

La actriz se convirtió en una referente del teatro de suspenso. Consultada sobre qué la motiva a elegir este tipo de textos, explicó que “desde chica me apasionaron las novelas negras, de misterio. Amo a Stephen King”, cuenta al tiempo que explica que “que sea un género poco transitado” también es un aditivo especial. “Me encantó el desafío”, agrega.

"Cuanto más oscura la obra, más terrorífica mejor (risas) más me gusta interpretarla", dice. En “Te espero en la oscuridad”, Silvia Kutika interpreta a una mujer ciega que sufre es víctima de un robo durante una tormenta. “Lo que tiene de lindo “Te espero…” es que le permite al espectador vivir la misma experiencia, la misma condición”, reconoció.

Consultada sobre el trabajo de abordaje del personaje, la actriz confiesa que “fue complejo, pero muy lindo trabajo. Miramos varios videos, charlamos mucho con los directores, hicimos un gran trabajo de observación y fue con mucho respeto”, dice al tiempo que agrega que desde lo compositivo trabajó mucho con ensayos con ojos vendados, algo que calificó como “una experiencia terrible” porque lleva todo un proceso de adaptación hasta que te das cuenta de lo importante que son los otros sentidos”, sostiene y detalla que la mujer que interpreta en “Te espero en la oscuridad” “es un poco naif también. Es interesante la curva de transformación que tiene esta mujer en una hora y veinte minutos que dura la obra”, cuenta.

En la misma línea, Kutica agrega que “en El Cuarto de Verónica me divierto mucho. Me provoca mucho placer transitar esos lugares que en la vida real no recorro”