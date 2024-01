Lautaro Blanco llegó al país y será nuevo jugador de Boca

El lateral izquierdo Lautaro Blanco ya se encuentra en la Argentina y mañana se realizará la revisión médica correspondiente para convertirse en el tercer refuerzo de Boca Juniors, tras las llegadas del defensor Cristian Lema y del volante Kevin Zenón. El jugador, de 24 años, luego de superar los exámenes médicos, firmará un contrato por cuatro años con el “Xeneize”.

La operación consiste en que Boca adquirirá el 50 por ciento del pase del defensor que proviene del Elche de la segunda división de España. A su vez, Defensa y Justicia comprará la mitad del volante Aaron Molinas, que pasará desde Boca al "Halcón" de Florencio Varela. El acuerdo es posible, porque el empresario Christian Bragarnik tiene activa participación en la conducción futbolística del club de Florencio Varela pero, fundamentalmente, porque es el propietario del Elche.

Con la llegada del ex Rosario Central, Boca no se retiraría del mercado e iría a buscar un volante central (un típico 5) y en segundo lugar, un extremo. El extremo de Colo Colo, Carlos Palacios, no arribará, según lo apuntado por el propio presidente de "Blanco y Negro", que indicó que el jugador seguirá en el "Albo" de Santiago. Otro de los nombres que surgió en las últimas horas fue el de Ignacio Miramón, el volante central argentino que se encuentra en Lille, de Francia. El jugador no estaría cómodo en Francia y vería con buenos ojos regresar al país. Además, desde su llegada al Lille, el mediocampista (ex Gimnasia La Plata) solamente disputó 4 partidos en el primer equipo y uno para el equipo B.

Por último, caída la llegada del extremo chileno Palacios, el “Xeneize” volvería a la carga por Luca Orellano, el ex Vélez y hoy jugador del Vasco da Gama, que no figura en los planes del entrenador Ramón Díaz. Orellano es del gusto del presidente del club de la Ribera, Juan Román Riquelme, y sabe que su pase vale una cifra cercana a los 4.500.000 de dólares.