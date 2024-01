"Que placer verte otra vez": Ciro y los Persas reventaron el Polideportivo en la noche más roquera del verano

Ciro y los Persas brindaron uno de los grandes shows de este verano 2024, en una noche increíble y con un Polideportivo Islas Malvinas colmado, que vibró con el repertorio de una de las grandes figuras que aún atesora el rock nacional: Andrés Ciro Martínez.

Casi tres horas de una presentación implacable , cargada de hits y temas que nos llevan a diferentes momentos y lugares de nuestra propia vida. Porque Los Pijos en su momento y Ciro y los Persas ahora, nos siguen acompañando.

La banda de Ciro arrancó, como ya es costumbre, su año en Mar del Plata y adelantó que tendrá dos presentaciones este año en el Movistar Arena el 8 y 9 de agosto, y el propio Andrés sostuvo que se queda un par de días en la ciudad. El músico invitó a la fiesta "Fa" de Mex Urrizberea de este lunes por la noche en Gap y hasta deslizó su posible participación.

La primera actuación de Ciro y los Persas de este año tuvo de todo: trapos y mística, hits, presentaciones de temas e improvisaciones, un sonido claro e implacable, y hasta alguna bajadita de línea coyuntural.

El show empezó a las 21:40 con un clásico bien arriba: "Muévelo". Enseguida la espera de la multitud dio para el primer pogo y el recuerdo de grandes noches piojosas para bailar como si fuera la última noche.

Ciro subió al escenario del Poli todo de negro con un sobre todo brillante y una actitud apabullante que no mermó en las casi tres horas de concierto. Siempre bailando y muy enfocado en el público, casi como si el tiempo no pasara para él.

Después de los primeros temas llegó el hitazo "Tan Solo" y luego el homenaje de la noche hacia la Scaloneta, cuando Andres dijo que estábamos en "la ciudad del Dibu (Martínez) y tocaron "Luz", para que salga el primer "el que no salta es un inglés".

"Antes y Después", "Como Alí" (con el pibe Alejandro Martínez cantando con su papá), "Me Gusta", "Ruidos", y "Quemado", fueron parte de ese segmento con la banda ya bien afianzada en el escenario marplatense.

"Desde Lejos no se Ve", y "Mirenla", fueron el preludio de un pequeño corte de pocos minutos en el que la gente de manera espontánea canto "La Patria no se Vende", slogan del paro nacional y movilización de la CGT del pasado miércoles, que el propio ciro remató con una contundente sentencia: "si no existe la memoria todo lo nuestro es suicida". Luego vinieron la romántica "Insisto", "Ruleta", con Ciro cantando todo el tema girando en un pequeña bicicleta por el escenario, y "Ciudad Animal".

Otro cortecito en donde el artista elogió la película "La Sociedad de la Nieve", sobre la tragedia y el milagro de los Andes para dar paso al bloque final: "Bicho de Ciudad", una impro del clásico folclórico "Juana Azurduy", un poco de chacarera y hasta un toquido trompetas que despertó el "Dale Boca" de la siempre mayoría Xeneize del público.

El final fue con "El Farolito", y "Astros", con la presentación de los músicos y toda la gente saltando para despedir al ídolo, quien se retiró del escenario luego de los saludos protocolares y selfies correspondientes con la clásica versión del Himno Nacional Argentino en armónica.

El Polideportivo se vistió de fiesta como en sus mejores noches, la gente disfrutó y bailó sin parar, el sonido fue bueno (pese a la siempre discutida acústica del Islas Malvinas), y la noche calurosa de enero se sintió muy fuerte dentro del estadio que una vez finalizado el show se vació rápidamente y sin ningún problema.

Tal vez haya sido la gran noche roquera del verano con la banda que desde hace años inicia su actividad anual en Mardel: Ciro y los Persas, "que placer verte otra vez".