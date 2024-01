Maslatón: "Milei es un ambicioso del poder y Caputo es un jugador de plata ajena"

Carlos Gustavo Maslatón, reconocido abogado y asesor, visitó la redacción de 0223 para tener un imperdible mano a mano con la periodista especializada en economía, Paula Macchi.

Habló de política, de economía y fue tajante cuando le preguntaron el presidente Javier Milei y la gestión que viene llevando adelante. Además, Se metió de lleno en el proceso inflacionario, la supuesta dolarización de la economía y dijo lo que piensa de las principales figuras políticas de la Argentina.

-¿Quién es Carlos Maslatón?

-Ahora me conocen mucho por mi participación en X (ex Twitter). Escribo sobre un montón de temas. De lo que escribo, que es de un montón de temas, salen muchas repercusiones por el resto de medios. Es difícil clasificarme. Yo fui político profesional en los 80 y en los 90. Luego me retiré para dedicarme a los mercados financieros, que es mi actividad principal. Nuevamente estoy en algún emprendimiento tecnológico financiero. Soy abogado de profesión y como me dedico a las finanzas, mi conexión con la economía es inevitable. Soy analista técnico, que quiere decir que me especializo en la predicción de los mercados, tanto nacionales como internacionales.

Los mercados, normalmente, te mandan señales de que algo va a pasar, antes de que pase. Por eso los mercados van en contradicción con la realidad. Es una gran incógnita ver por qué las cosas se mueven. Por eso las predicciones sobre el futuro de los movimientos económicos son repudiadas, porque no se corresponde con la realidad del momento. Si yo te digo que Argentina va para arriba, lo que digo desde hace dos años y medio, que terminó la caída histórica argentina, me insultan porque me dicen que no veo la pobreza. Lo que sí realmente veo.

Las personas que mezclan todo o que no pueden interpretar políticamente estos análisis, piensan que uno está operando a favor o en contra de alguien. Para mí Argentina va para arriba, aunque este Gobierno esté totalmente equivocado.

-¿Encontrás aciertos en los primeros 45 días de gobierno?

-No. Los aciertos son meramente declarativos, de tener una economía más libre, abierta, pero cuando vas a ver las medidas que toman, parece una contradicción del discurso oficial del propio Milei, como de sus ministros, en especial el ministro de Economía, Luis Caputo.

-¿Por qué se rompió tu sociedad con las ideas de la libertad de Milei?

-Primero, ellos tomaron la decisión de que yo no forme parte del espacio. Eso coincidió con un arreglo de Javier Milei hace un año y medio con Mauricio Macri. Yo fui muy crítico del Gobierno de Macri y ahora veo que se están reproduciendo las mismas medidas tomadas del 2015 al 2019.

-¿Estamos preparados para convertirnos en una Argentina liberal?

-Yo creo que es posible. Porque los sectores que están en el medio, esta especie de Liga de gobernadores, que no son oficialismo puro tampoco son kirchnerismo ni peronismo, tienen una visión tendiente a una Argentina más liberal, pero con raionalismo. Liberalismo no es hacer cualquier cosa con la sociedad y el Estado y con la gente.

Es tener un estado chico, con equilibrio fiscal y financiero, y permitir que a partir del dejar hacer y pasar, la economía crezca y la gente sea menos pobre de lo que es ahora.

-¿Qué pensás del sinceramiento de precios que estamos viendo?

-El sinceramiento de los precios era inevitable, pero fue muy mal manejado. Si vos querés hacer un sinceramiento de precios totales, tenés que liberar todo al mismo tiempo. ¿Qué hizo Milie? Los precios que vayan donde tienen que ir, los salarios los pisó intencionadamente, lo que no hay que hacer porque tenían que subir. Y tiene un manejo financiero de lo peor, que es el que genera inflación.

La no libración del tipo de cambio te generó más inflación, al contrario de lo que todo el mundo cree. El toque del dólar oficial no significa nada. No hubo una devaluación, simplemente subió el dólar como tenía que subir, pero como ya lo había hecho antes. Hablo del paralelo. No le presto atención al dólar oficial. La política de absorción de dinero por parte del Banco Central, remunerado. Esa remuneración de dinero que hace el Banco Central es igual o peor que la emisión monetaria. Esa es la causa principal de la inflación. Lo que hoy son pases, incluso la política de Caputo.

Entre el discurso del equilibrio y del deseo de bajar la inflación y la realidad, hay una divergencia. Y la realidad es que esa divergencia genera más inflación.

-¿Era necesario aumentar impuestos?

-No. Nunca hay que aumentar impuestos porque generan retracción económica y esa retracción también es inflacionaria en ciertas circunstancias. Es más, crearon retenciones a productos que no tenían retenciones. La idea del Gobierno era que todo lo que se exportada tenga el 15% de Derechos De Exportación. Una locura total. Hay un montón de actividades que están muy finitas con la ganancia. Además, tenés que incentivar. Lo dijo muy bien el gobernador de Santa Fe, quieren aumentar retenciones para nuestra provincia y son 400 millones de dólares para el Estado, pero no se dan cuenta de que el daño que causa es mucho más que ese importe. Porque muchísimo dinero por importaciones no entrará. Fue para un lado incorrecto el Gobierno con esto y creo que lo tendrá que cambiar por la situación tanto política como económica. Tanto el DNU como la Ley Ómnibus, no tienen concensos. Van a fracasar para el bien del país.

-¿Qué medidas se tendrían que haber tomado?

-Milei tendría que haber liberado el tipo de cambio; quitar todo lo que se llama la deuda cuasi fiscal del Banco Central y liberar los precios. Todo junto y al mismo tiempo. No se hubiera registrado la inflación que tenemos ahora y se hubieran recomponer ingresos. Es más, se tiene que hacer. Inventen la forma de recomponer salarios. Me banco que tengas déficit fiscal para hacer eso.

-¿Por qué siempre el que llega se confunde en las decisiones políticas y económicas?

-Es muy común. En este tipo de gobiernos neoliberales es muy común. Vienen con una idea de cambio y al final hacen todo lo contrario. Vienen a bajar el gasto público y al final lo terminan subiendo. Ayer anunciaron la creación de nuevos organismos, van a comprar aviones al exterior, entre otras medidas. La idea de achicar el gasto no lo vas a poder hacer.

Lo que hay hacer es liberar la economía para generar recursos y como efecto de esa liberación de la economía, aumente la recaudación. No vas a arreglar semejante brecha fiscal y cuasi fiscal, recortando gastos en los ministerios. No va a pasar. Pasó mucha veces. Genera que al año, quienes lo ejecutaron, se retiren. Suelen ser jugadores de mesas de dinero del sector financiero, que no son muy legales al sistema político. Lo digo yo como hombre de mesa de dinero, no jugador con plata ajena, como lo es el ministro Caputo. En 2018 tuvo una dificultad y se fue alegando cansancio moral.

-¿El peso en Argentina tiene que seguir existiendo o hay que pasar a la dolarización?

-No puede no existir. Esto no tiene que ver con lo que uno quiere, sino con lo que se puede hacer. La dolarización ha sido mal explicada intencionalmente por Milei. Transmitir la sensación de que la dolarización significaría que todos usemos dólares. Dolarización significa desmonetizar el peso. Es darla de baja. Cuesta 100 mil millones de dólares, de dónde los saca. No es negocio endeudar el país para tener dólares. Milei no lo va a poder hacer. Cuantos más dólares para convertir, peor.

Fue una frase de campaña. Creo que lo repitieron tanto que después se lo terminaron creyendo.

-¿Gobierna Javier Milei?

-La persona de más influencia en el Gobierno es la hermana, Karina Milei. Es la que decide todo, quien va, quien no. Bajan funcionarios, entre otros, en muy poco tiempo. Espero cosas peores de lo que estamos viendo.

-¿Cuál es la posibilidad que tiene para ahorrar un trabajador?

-Las tasas son altísimas artificialmente. Si desarmás toda la política del Banco Central de tomar dinero, la tasa de interés y la inflación sería mucho más baja. Hoy las tasas de interés marcan la inflación también. No es una tasa de interés de mercado, es de interés del Estado por política monetaria. Vos la tenés que medir contra el dólar y las tasas no son negativas.

Las acciones de la bolsa argentina, en el último año y medio, subieron el 700% en dólares. Tuviste una deflación real de precios medida en dólares desde el 2017 al 2021. Argentina hace dos años logró un piso importante. Aunque haya pobreza, el mercado empezó a subir. La mejor inversión de los últimos dos años no fue comprar dólares, sino invertir en acciones de la bolsa argentina. Eso no quiere decir que esto se pueda mantener.

-¿Qué pensás de Luis Caputo?

-Es un jugador de mesa de dinero con plata ajena. Yo lo impugno como funcionario público. No puede tocar el Estado. Es como una persona de alta peligrosidad criminal y me hago responsable de las consecuencias penales. Es una persona altamente peligrosa.

-¿Qué pensás de Javier Milei?

-Es un ambicioso del poder que venía con una idea, y que hizo totalmente lo contrario. Es más, creo que está decepcionado con su propio gobierno.

-¿Qué pensás de Cristina Fernández?

-ha sido una gran política argentina. Está retirada. Cometió muchos errores en el segundo gobierno y por esos errores sigue pagando consecuencias hasta el día de hoy. Si no los hubiera cometido, errores tontos, sería otra cosa. Uno de esos errores fue la suma del poder público. Además de errores de política económica infantiles. Si no los hubiera cometido, quedaba como la estadista máxima de la historia argentina.

-¿Qué pensás de Mauricio Macri?

-Es una persona que se aburrió con la presidencia. Quería llegar al poder y quiere tener negocios en los ámbitos que a él le importan. No es apto para la política.

-¿Qué pensás de Alberto Fernández?

-Es un vago. un operador político que llegó por carambola. Es un operador inhabil para el poder. Se entusiasmo los primeros días del coronavirus. Cerró el país dos años y generó un daño terrible. No le importó nada. Ahora está afuera. Que sea feliz.

¿Qué pensás de Sergio Massa?

-Es el político por excelencia. No quiere decir que sea bueno siempre. Tuvo una oportunidad enorme como ministro de Economía. Le dije que le iría bien. Y le observé que tenía que arreglar el tipo de cambio y el cuasi fiscal del Banco Central. Si lo arreglaba, era presidente de la Nación.

Pensé que no volvía, pero lo veo con ganas de volver. Tiene una súper vocación política. No le resultará fácil llegar a un consenso del 50 por ciento. De todas formas, hay que ver qué pasa con el país. Aún con el demente de Javier Milei, y de cómo es, el país puede estar mejor de lo que está ahora. Se van a sorprender, incluso Mar del Plata se va a sorprender, porque está como olvidada y podría ser una de las ciudades más importantes del mundo.