Escándalo en el partido de Milei: Carrancio intimó a Maslatón para que desdiga su "descarada mentira"

El escándalo por la presunta venta de candidaturas que envolvió a La Libertad Avanza en los últimos días también salpicó a Mar del Plata: Alejandro Carrancio, el principal exponente de la fuerza de Javier Milei a nivel local, fue señalado como el “recaudador” de esas maniobras ilícitas en la Quinta Sección. Uno de los que había apuntado públicamente contra él fue Carlos Maslatón, el abogado y exaliado de Milei, pero el concejal marplatense, lejos de quedarse en silencio y de brazos cruzados, decidió iniciar acciones legales y le envió una intimación para que desdiga su “descarada mentira”.

Fue el propio Carrancio el que compartió este viernes la carta de documento que está destinada al analista financiero. “En política no todo vale, yo creo en tener valores y en la honestidad. Con la tranquilidad de tener la verdad de mi lado y ante la descarada mentira que estos sujetos salieron a decir es que inicié el camino legal y que la Justicia dictamine lo que corresponde”, avisó, a través de Twitter.

En caso que el abogado no se rectifique y no brinde “disculpas públicas”, el primer precandidato a diputado provincial por el partido de Milei amenazó con iniciarle una causa penal por “calumnas e injurias” y demandarlo en la Justicia civil por “daños y perjuicios”.

“Me veo en la obligación moral de negar categóricamente sus injuriosos dichos, que a través de un relato falaz y desfachatado intentan integrar una diatriba que lesiona gravemente mi honor, y provocar en la opinión pública un descreimiento hacia mi personal, el cual no puedo tolerar”, sentenció Carrancio, en la intimación.

Una hora después, Maslatón respondió a la carta de documento con otro tuit e intentó minimizar el cruce: “No hay imputación de delito, Carrancio. Y todo es política. Vos tenés el poder, todo el poder, por formar parte del oficialismo”. Carrancio, en rigor de verdad, llegó a ocupar una banca en el Concejo en 2019 al unirse a Guillermo Montenegro pero en 2021 rompió con el intendente y desde entonces se volvió un férreo opositor del gobierno municipal.

Qué dijo Maslatón

La primera mención de Maslatón a Carrancio fue días atrás en un programa de C5N. El dirigente liberal lanzó la grave acusación al aire apoyándose en las declaraciones periodísticas de María Laura Montenegro, una candidata a concejal de Villa Gesell, ahora por Movimiento de Integración Federal (MIF), pero que integraba La Libertad Avanza desde hace dos años.

En el diario Perfil, Montenegro relató lo siguiente: "Veníamos de una reunión con Milei y el Partido Demócrata. En Ruta 2 nos cruzamos con Alejandro Carrancio. Estaba Julio Kuchinsky hablando del armado y yo me fui al baño. Nosotros veníamos costeando todo de nuestro bolsillo, como el local partidario, la publicidad y demás. Ahí me lo cruzo y Carrancio enojado me dice que para tener un lugar en el espacio teníamos que darle 30 mil dólares. Yo me quedé helada. Nadie me había dicho que se vendían los puestos. Nos dejó en claro que teníamos que pagar. Antes de irme le dije que no iba a pagar ese dinero, porque ni siquiera lo tenía. Estábamos haciendo todo y encima nos pidieron plata para comprar un puesto”.

Carrancio y Milei.

Lo cierto es que Carrancio también le envió una carta de documento a María Laura Montenegro para que se retracte de sus declaraciones. Para el edil de la ciudad, el relato de la gesellina es “falaz, malicioso y descabellado” y reviste una injuria contra su persona.

En la Justicia

Maslatón, por su parte, ratificó en Comodoro Py lo ya había dicho en la TV. Este viernes, brindó testimonio ante el fiscal federal con competencia electoral Ramiro González, quien está a cargo de la investigación preliminar por la supuesta venta de candidaturas en La Libertad Avanza.

Maslatón supo ser la mano de derecha de Milei hasta que rompió después de las elecciones de medio término de 2021.

El mediático dijo que el espacio libertario "trata de conseguir gente que pague para integrar las listas" y que "se busca gente con capacidad contributiva, no por idoneidad, ni capacidad política". Nombró a Karina Milei, al armador nacional Carlos Kikuchi y al encargado de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Y volvió a nombrar a Carrancio: "María Laura Montenegro habló de venta de candidaturas por 30 mil dólares y mencionó a un dirigente de General Pueyrredón, Alejandro Carrancio, como el recaudador".

Así Maslatón se convirtió en el primer testigo en prestar declaración en la causa. El martes continuarán las testimoniales con Rebeca Fleitas, Mila Zurbriggen y Juan Carlos Blumberg. El empresario ya supo apuntar contra Sebastián Pareja y Karina Milei, la hermana del economista.

“Hicieron un negocio y llegaron a pedir hasta 50 mil dólares por una candidatura a concejal. En el espacio de Milei empezaron a vender puestos para ser candidatos. Aparentemente, el que pedía era Kikuchi, el otro Pareja, y la hermana. Hay gente que pagó hasta US$50.000. Hay que gente que pagó y hasta la usaron”, había dicho Blumberg.

Milei, en respuesta, relativizó estos dichos y los atribuyó a un “enojo” de Blumberg por no haber sido elegido candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en LLA. “Los políticos tradicionales desvían el dinero de los impuestos a la campaña; nosotros los cubrimos con nuestros propios gastos. Para cubrir una posición hay que contar con financiamiento. Nosotros no disponemos de otros recursos", justificó.