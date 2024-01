Habló Flor Vigna tras la confirmación del romance de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Este martes, Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña confirmaron su relación luego de largos meses de rumores. Durante un vivo de Luzu TV, la pareja se dio un beso y afirmó: "Sí, estamos juntos (...) estamos hasta las manos".

A pesar de la alegría de los oyentes de Luzu Tv por la confirmación, tanto Flor Vigna como Agustín Franzoni (ex parejas de Occhiato y Flor Jazmín respectivamente) se volvieron tendencia. Por su parte, Franzoni no dio declaraciones, pero Flor Vigna no dio vueltas al ser consultada por la noticia y fue contundente con su opinión.

En diálogo con TN Show, Vigna respondió: "Me encantan ellos juntos. Los quiero a los dos".

Además, se refirió a su relación con Luciano Castro y reveló que estarán distanciados durante un tiempo: "A Lucho lo vine a acompañar a su estreno, tiene una obra que está rompiendo todo acá en Mardel", dijo en referencia a la obra "El Beso", que debutó en la ciudad.

Con entusiasmo, agregó: " Y el 5 de enero ya me voy a mi gira con mi música por todo el país".