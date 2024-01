Moscuzza sobre el clásico marplatense: "Espero que sea en paz y en armonía"

Tras confirmarse que Aldosivi y Alvarado se volverán a ver las caras después de casi 27 años, el presidente del club del puerto, José Moscuzza celebró la noticia. "Me parece bueno que se juegue otra vez. Espero que sea en paz y en armonía", declaró

"Estamos hace 'veintipico' de años sin enfrentarnos, no va a ser cosa que después...", dejó en suspenso el dirigente, como quien da a entender que podría generarse un conflicto entre las parcialidades.

De todos modos, remarcó: "Ojalá que se juegue, que ganemos nosotros y que sea todo en paz".

Uno de los puntos donde se hace foco desde que se confirmó el encuentro, es cómo se va a trabajar a acondicionar un buen escenario, ya que el Estadio José María Minella tiene una de sus tribunas clausuradas.

En ese sentido, Moscuzza remarcó: "Ahí no se puede jugar. No está clausurado, solo una tribuna, la techada, sí, pero es la más peligrosa". "Venimos hablando hace tiempo con el Municipio, pero no hay presupuesto para arreglarlo. Había inversores que iban a venir, pero no apareció nada. AFA tenía interés en meterse en este tema. Pero no pasó nunca nada", agregó sobre la reparación del estadio mundialista.