El Inter Miami de Messi fue goleado por el Al Nassr sin Cristiano

El Inter de Miami fue goleado 6-0 por el Al-Nassr en Arabia Saudita. En este amistoso, Lionel Messi entró como suplente en la recta final y Cristiano Ronaldo fue baja por lesión, por lo que vio el encuentro desde el palco.

Este partido podría haber sido el "The Last Dance", de la legendaria rivalidad entre Messi y Ronaldo, las ex estrellas del Barcelona y Real Madrid que acumulan entre ambos 13 Balones de Oro, y muchos enuentros enfrentándose, pero finalmente no ha podido ser.

El equipo de la MLS venía de perder 4-3 el pasado lunes ante el Al Hilal. Ahora sufrió una dura goleada y la "Pulga" no sumó muchos minutos, ya que Gerardo Martino lo metió en el minuto 83 del encuentro.

El delantero brasileño, Anderson Talisca, fue la gran figura del partido, ya que firmó un triplete (minutos 2, 51 y 73). También anotaron su compatriota Otávio, Aymeric Laporte un verdadero golazo de mitad de cancha y el saudita Mohammed Maran para el Al-Nassr. Por parte del equipo de la Florida, Luis Suárez, nuevo fichaje de la franquicia, desperdició varias oportunidades claras en los 69 minutos que estuvo en cancha.

La pretemporada del equipo de David Beckham continuará por Asia el próximo domingo, cuando a las 5 am (Hora Argentina) enfrente a un once de estrellas de Hong Kong. Luego el miércoles 7 enfrente al Vissel Kobe. Y cerrará su preparación el 15 de febrero ante Newell's.