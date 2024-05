Aldosivi volvió a sonreir en el Minella

Era un triunfo muy necesario. No solamente por los puntos, para mantenerse en cuarto lugar de la Zona B, a la expectativa de lo que pase con los de arriba, sino que era hacer valer mucho más los puntos que consigue (y muchos) de visitante. Aldosivi esta vez no falló, fue más que Almagro, lo abrió con un toque de cabeza de Laméndola, no lo pudo definir, pero lo aguantó y se impuso por 1 a 0 en el "José maría Minella" por la 16ta fecha de la Primera Nacional.

Como era de esperarse, Aldosivi tomó el protagonismo desde el comienzo del partido, pero eso no lo convirtió en un equipo avasallante, sino de mucho dominio pero pocas situaciones claras. Laméndola era la carta por la izquierda, pero nunca pudieron finalizar las jugadas. La más clara llegó por ese lado, pero después de un desborde por la derecha y un cruce providencial de Molina para interceptar el remate. En esa etapa inicial, Carranza fue un espectador de lujo en la fría tarde del "José María Minella".

El desgaste del primer tiempo, sin ocasiones claras y sin goles, hizo que el complemento arranque mucho más equilibrado y con Almagro mejor parado. El arquero, que no había participado en la primera parte, empezó a intervenir cada vez con más frecuencia y (como siempre), de buena manera. Sin hacer demasiado para conseguirlo, el "tiburón" se encontró con la apertura del marcador. A los 23', Colazo aprovechóun pase en profundidad, la "pinchó" ante la salida lejana de Nereo Champagne y Nicolás Laméndola se tiró de "palomita" para abrir el marcador.

Con la ventaja, el que entró en desesperación fue Almagro, pero no tuvo ideas ni claridad. Y encima, dejó espacios que Aldosivi no logró aprovechar con el tiro del final. Colazo una vez y Laméndola en otra, intentaron un pase más cuando estaban en posición de definir y dejaron con vida al "tricolor" que llevó un susto a la salida de un lateral, peinaron y definieron pero (sí, adivinaron), apareció Carranza para tapar con todo el cuerpo y sostener el cero y la victoria. Una victoria que se hizo desear y se festejó como lo merecía.