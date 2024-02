Incendio en el ingreso a Mar del Plata por la ruta 2: treinta hectáreas de monte quedaron arrasadas

Un incendio de grandes proporciones en un monte en el ingreso a Mar del Plata por la Autovía 2, generó momentos de tensión en la zona y un duro trabajo de los bomberos, que debieron batallar contra las llamas durante toda la noche.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que el siniestro se inició alrededor de las 22 del miércoles, cuando por motivos que aún no fueron esclarecidos, comenzó a prenderse fuego un sector de pastos y montes a 5 kilómetros de la Autovía 2, a la altura del kilómetro 392.

Hasta allí concurrió a la emergencia una dotación de bomberos del Cuartel Camet. Debido a la intensidad de las llamas, debieron pedir el refuerzo del Cuartel Caisamar.

Durante toda la noche, tres dotaciones de bomberos trabajaron en la extinción del ígneo. Finalmente a las 5.30 se pudo extinguir el incendio, que afectó 30 hectáreas de campo.

Debido a las altas temperaturas y a la sequedad del suelo, desde la Municipalidad de General Pueyrredon informaron que desde este lunes 29 de enero y hasta el viernes 2 de febrero inclusive, hay probabilidades de desarrollo de incendios forestales con valor “Extremo”.

Para disminuir el riesgo de incendios forestales se recomienda: no realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos; no tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos; no arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de automóviles, balcones o ventanas de edificios; sólo encender fogatas en áreas permitidas y nunca olvidar apagarlas; y cortar las ramas de los árboles (raleo) desde el suelo y hasta los dos metros.