Video: el llanto desconsolado de Rosina al ver a su mamá en el "Congelados" de Gran Hermano

Llegó otra edición de "Congelados", la prueba que obliga a los jugadores de Gran Hermano a quedarse quietos mientras entran sus seres queridos a la casa, con situaciones tan insólitas como emotivas. Entre las más destacadas está la de Rosina Beltrán, quien protagonizó un encuentro con Fabiana, su mamá.

“Quedate quieta, qué lindo verte acá”, le advirtió la mujer a la participante uruguaya para que no recibiera ninguna sanción. Luego, contó que había llevado caramelos para que disfrute con el resto de sus compañeros. Todo sucedía mientras Rosina lloraba sin emitir ningún comentario.

Sin embargo, un comentario de Fabiana hizo quebrar a su hija: “Lograste lo que siempre soñaste, estar acá. Te lo merecés. Sabés que sos una privilegiada, al igual que todos tus compañeros que están en la casa. Tratá de disfrutarlo”, sostuvo. Y agregó: “Te van a quedar los recuerdos de todos los que están acá; un hermoso recuerdo de esta casa, que ahora es tu casa”.

El momento más conmovedor fue cuando Fabiana le contó a Rosina lo que sentía por ella. “Mamá te ama”, le dijo. Y completó: “Tenés que estar bien, es lo que toda la vida soñaste. Sentite feliz, estás hermosa. Después ya vamos a salir, vas a dormir y mamá te va a hacer caricias”.

A pesar de que fue casi imperceptible, Rosina cometió un terrible error durante este ida y vuelta. Gran Hermano identificó que la participante en un momento se quebró y le hizo una pregunta a su mamá. Una actitud que le impidió cumplir con el desafío y que no tardó en ser sancionada.

“Ella preguntó por su gata, pero su mamá hábilmente no le respondió nada”, explicó el conductor. Y, minutos después, la voz de la casa le avisó a la concursante cuál es el castigo. “Atención por favor, muy buenas noches... Bueno, quiero aclararles que las reglas del ‘Congelados’ son muy claras: no se puede reaccionar, no se puede hablar, etcétera. ¿Está claro?”.

Y agregó: “Rosina, lamentablemente, a tu madre le has preguntado por Mágica, que es tu gatita. Esto significa una sanción, por lo tanto, mañana no vas a poder participar de la prueba del líder ni vas a poder participar por la casa. Espero haber sido claro. Son las reglas”.

“No me aguanté, quería saberlo. Igual no me dijo nada, lo único que pasó fue que se me escapó ‘Mágica’. De verdad quería saber cómo está mi gatita”, explicó Rosina mientras que Del Moro trataba de consolarla y le decía que la medida disciplinaria podría haber sido aún más dura.