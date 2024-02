Video: el desconsolado llanto de Santiago del Moro al ver un clip de Silvina Luna en Gran Hermano

Santiago del Moro no pudo contener las lágrimas al ver un videohomenaje de Silvina Luna

La dramática muerte de Silvina Luna sigue siendo hoy en día un tema muy sensible e impactante para el mundo de la televisión. Tanto es así que, en la última gala de Gran Hermano, Santiago del Moro no pudo contener las lágrimas en vivo al recordarla.

Este miércoles, mientras se realizaba la gala de nominación, los productores armaron una serie de clips por el día de los enamorados y mostraron las parejas que se fueron formando en todas las ediciones del reality. Al abrir el tape se vio a Silvina hablando con Pablo Heredia, participante con el que la relación no pasó a mayores posteriormente pero que si marcó a los espectadores del programa.

Al finalizar el video, Del Moro no pudo aguantar sus emociones y rompió en llanto en vivo, mientras su voz se quebraba más y más con el correr de los segundos. En un principio, parecía que la emoción del conductor correspondía a las imágenes del nacimiento de las hijas de Daniela y Thiago, sin embargo el explicó de que se trataban sus lágrimas.

“Un minuto, un minuto”, pidió Santiago mientras la locutora le ganaba tiempo mencionando su situación. “Por favor, un minuto. Les quiero contar algo personal: no soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho”, explicó.

Luego agregó: “Me emocioné cuando la vi a Silvina”, explicó, ya casi sin voz. “Tiene que ver con la historia de este programa que, como les decía, es absolutamente todo. Hay que seguir”.

“Tengo tantas cosas para decir y que la emoción fluya, y fluyó. Me emocioné hace un rato, y me emocioné de vuelta cuando la vi, y no lo puedo creer. Un beso grande a su familia”, cerró el conductor antes de continuar con la Gala de nominaciones.