Lanza del Vasto, un proyecto musical netamente marplatense

Para hablar de Lanza del Vasto no hay que hablar de un grupo o una banda de música. A ellos les gusta definirse como un “proyecto musical”. Un proyecto musical netamente marplatense (agregaría yo).

El proyecto ya tiene un primer disco, No hay cuestión que no conduzca al mar, un EP, Las lenguas de diamante y un tercero (y nuevo) material, El sueño pesado de la arena. Lanza del Vasto trabaja con el histórico sello Viajero inmóvil Records de Felipe Abel Surkan, que se dedica a reeditar y recuperar archivos sonoros, además de nuevos, de bandas de rock progresivo de Argentina y Latinoamérica.

“Nos vemos como un proyecto de estudio”, comienza diciendo Leonardo De Angelis, uno de los integrantes junto a Roque Avellaneda. Y agrega, “Lo primero tiene que ver con algunas canciones que nos habían quedado del 2001 y 2002. Como un revival de aquella época, como para demostrar que no solo hay revival de políticas y en la economía, también puede haberlo en la música. Las volvimos a tocar

y a grabar en el estudio de Roque, Alan Parkinson’s Estudios, y así recuperamos la memoria y lo sonidos que habíamos compuesto en medio de la crisis, cuando tenía 18 o 19 años”. De hecho, el título del primero de los discos, No hay una cuestión que no conduzca al mar, es parte de una letra del Flaco Spinetta de una de las canciones de Téster de violencia, que era la música que acompañaba a De

Angelis en esa época.

De aquella época también viene su relación con Roque Avellaneda, con quien tuvo su primera banda de punk rock cuando tenían 15 o 16 años y, según confiesa Leonardo, sus gustos musicales al día de hoy fueron cambiando, pero “se tienen una confianza enorme el uno con el otro a la hora de hacer música”.

No hay opción que no conduzca al mar se lanzó en el 2023. Ocho canciones que devienen en piezas instrumentales que transitan entre el rock progresivo y el hard sinfónico. “Son mucho más recientes, ya en este incorporamos otros géneros musicales y otras influencias, imaginate que hay hasta un vals.

Pero tiene mucha más presencia el folclore latinoamericano y el argentino. Pero la idea no es tener una banda circunscripta a un género musical, nosotros queremos ser personas que están en función de la música. Esta puede ir cambiando, mutando, pero nosotros tenemos que estar en función de ese devenir de la música”, aclara Leonardo.

- ¿Las influencias de cada uno de ustedes son similares o, casualmente, lo que los enriquece es que son diferentes?

- No, las influencias van por otros lados. Roque viene más del rock progresivo, del metal progresivo y la música clásica. Por mi parte incorporo mucho más la música latinoamericana y más folclore argentino.

- ¿Se detienen a pensar en el proceso creativo? En la música es muy distinto a otras disciplinas...

- Porque no está supeditado al universo de las palabras, esto es un beneficio de alguna manera, pero también una complicación. Victoria Ocampo decía que era el lenguaje de los ángeles. Y es algo inconmensurable y muy difícil de comprender. No hay receta unívoca que te diga cómo hacer música, pero sale y es muy interesante ese proceso.

- Lo de ustedes es un proyecto instrumental, ¿eso facilita las cosas o lo complejiza?

- Surgió así. Nunca lo planteamos de otra manera. Obviamente que las letras, las líricas son interesantes, pero no fue nuestro caso. Nos pareció interesante un proyecto musical que no esté circunscripto al formato canción, no esté atado a reglas genéricas de la industria musical, a esa industria del siglo 20.

No hay opción que no conduzca al mar se escucha en todas las plataformas. Queda claro el espíritu que se intenta comunicar por parte del proyecto de De Angelis y de Avellaneda. Porque de eso se trata, según confiesan, su “búsqueda a través de la música es poder comunicar. Es un medio de expresión, profundo medio de expresión”, aclara.