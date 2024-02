Paul Pogba fue sancionado por dóping positivo

El mediocampista francés Paul Pogba, campeón mundial con su seleccionado en Rusia 2018, recibió una sanción de cuatro años de suspensión por un positivo de testosterona detectado en un control que le realizaron en agosto pasado.

"Hoy me han informado de la decisión del Tribunale Nazionale Antidoping y creo que el veredicto es incorrecto. Estoy triste, conmocionado y desconsolado porque me han quitado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional", escribió Pogba, jugador de Juventus de Italia, en un posteo en una de sus redes sociales.

"Cuando esté libre de restricciones legales, la historia completa quedará clara, pero nunca he tomado, a sabiendas o deliberadamente, ningún suplemento que viole las normas antidopaje. Como atleta profesional, nunca haría nada para mejorar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas y nunca he faltado el respeto ni he engañado a mis compañeros atletas y seguidores de ninguno de los equipos con los que he jugado o a favor o en contra", continuó el futbolista. "Como consecuencia de la decisión anunciada hoy recurriré ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo", cerró en su publicación en Instagram.

Los argentinos Paulo Dybala y Leandro Paredes le dejaron mensajes de aliento. "Te quiero mucho mucho hermano", escribió Dybala, excompañero del francés en la Juve y actual jugador de la Roma.

Pobga, de 30 años (el 15 de marzo cumplirá 31), dio positivo en agosto del 2023 en un control correspondiente al partido entre Udinese y Juventus de la primera jornada de la Serie A, del que no participó. Un mes después, el mediocampista fue suspendido provisionalmente antes de que una contraprueba solicitada por el mismo jugador confirmara la presencia de metabolitos de testosterona.

Voceros del exfutbolista del Manchester United argumentaron que no hubo "intencionalidad" de violar las normas antidopaje, en el "desconocimiento" de las características prohibidas del producto ingerido y que esa sustancia provino en su organismo de un complemento alimenticio prescrito por un médico al que el jugador consultó en Estados Unidos, según el diario deportivo francés L´Équipe. La testosterona, hormona de la fertilidad y sexualidad masculina, favorece el desarrollo muscular para la práctica deportiva.

Esta sanción pone en riesgo la continuidad de la carrera del talentoso e irregular mediocampista. Según medios italianos, la Juventus podría optar por rescindir el contrato de Pogba, de 8 millones de euros netos por temporada hasta 2026 y que ya fue reducido a 2.000 euros mensuales desde que comenzó el juicio en el Tribunal Antidopaje.