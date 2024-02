Aldosivi no tuvo el arranque esperado

En un partido equilibrado, en el que Aldosivi había mostrado algunas cosas interesantes, una gran definición de Walter Berrondo en el amanecer del complemento le dio el premio mayor a Atlético Rafaela y dejó sin nada al "tiburón", que tuvo su estreno en la temporada de la Primera Nacional con derrota 1 a 0 ante su gente por la Zona 2. Además, el conjunto del Puerto sufrió las expulsiones de Ignacio Guerrico y el entrenador Andrés Yllana.

Después de una pretemporada en la que no había mostrado un buen nivel y con muchos jugadores que llegaron cerca del inicio del torneo, Aldosivi tuvo una buena versión en el primer tiempo, fue peligroso cada vez que aceleró y jugó cerca del arco de Bergia. Le faltó la puntada final, pero siempre pareció estar más cerca del primero. Atrás, también fue sólido y casi no pasó sobresaltos, salvo la primera jugada de la tarde que terminó con una mala terminación de Pugliese.

La claridad de Andrada cada vez que se tiraba atrás para jugar liberaba hombres por las bandas, donde buscaban la conexión con los delanteros. Laméndola fue un dolor de cabeza por el costado derecho y desniveló casi permanentemente, exigiendo la mejor intervención de la etapa por parte de Bergia con un remate bajo al primer palo. De todas maneras, la más clara llegó luego de un rebote y una volea soñada de Ignacio Guerrico que se fue apenas encima del ángulo izquierdo.

Pero todo eso que entusiasmó de cara al complemento, se vino abajo demasiado rápido. Porque en el arranque, Rafaela dio un golpe inesperado. Portillo llegó al fondo por la derecha y su centro atrás fue a parar a los pies de Berrondo, el mejor de la visita, que controló y definió con categoría para asestar un mazazo en el Minella: 1-0.

El local sintió el impacto pero siguió insistiendo, Yllana buscó variantes desde el banco que aportaron frescura y desfachatez. Pero no pudo trasladar ese dominio a ocasiones netas de gol y la visita fue más incisiva cuando llegó cerca de Carranza, que sostuvo con vida al "tiburón" con una espectacular atajada sobre Pugliese. La desesperación no fue buena compañera para los del Puerto en el último tramo del partido, se fueron fastidiando con el (flojo) arbitraje de Monsón Brizuela y se repitieron en envíos aéreos a pedir de los centrales. Por suerte para el local, Rafaela no estuvo fino para lastimar en alguna de las contras que se generó cuando recuperaba la pelota. La mala noticia fue la expulsión de Guerrico, a poco del final, que lo hace perder no sólo un partido, sino un jugador de cara a lo que viene.

El próximo sábado a las 17, Aldosivi visita a Deportivo Madryn en el "Coloso del Golfo" buscando sus primeros puntos en la temporada.