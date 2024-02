“¿Está mal querer ayudar?”: la defensa de Scioli tras su incorporación al Gobierno de Milei

El flamante secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli, habló tras las críticas de dirigentes peronistas por su designación en el Gabinete que responde a Javier Milei. “¿Está mal querer ayudar y cooperar?”, se preguntó el funcionario.

“Esta etapa la tomo con un gran compromiso. Tengo fe que el país va a salir adelante, quiero colaborar con mi experiencia”, planteó en declaraciones radiales, y agregó: “Algunos le ha llamado la atención, no entiendo que les puede llamar la atención cuando siempre han visto de mi parte estar dispuesto y particularmente en los momentos difíciles para ayudar”

Scioli hizo eco de los cuestionamientos de distintos dirigentes de Unión por la Patria, entre los que destaca la figura de Victoria Tolosa Paz, quien fuera su candidata a gobernadora en la lista que conformó previo a las PASO.

“No me molestaron las críticas, pero no pierdo de vista los motivos para que esté aquí. (…) Mi respuesta va a ser trabajo; va a ser programa de desarrollo deportivo; el programa de deporte de alto rendimiento; va a ser programa de desarrollo federal turístico”, argumentó el exembajador de Brasil.

En la misma línea, amplió: “Presento mi voluntad de ayudar y colaborar, por eso me pregunto cuando todos critican, está mal querer ayudar o colaborar o tenían que quedarme mirándola desde Brasil o haciendo comentarios desde una posición especulativa".

“Yo tengo 67 años, no tengo más ninguna aspiración política electoral. Que quede claro, mi tiempo de política electoral terminó cuando no se dieron las condiciones para que yo pueda competir en esa PASO en el año 2023", puntualizó, y completó: "Esto lo sabe muy bien el Presidente, lo que quiero es colaborar, ayudar, aportar mi experiencia; si soy criticado por eso, bueno, me quedo tranquilo de que estoy haciendo lo que yo siento”.

Asimismo, contó que aceptó la propuesta del ministro del Interior, Guillermo Francos, con quien mantiene una gran relación, y del jefe de Estado influido también por “cuestiones familiares”. "Yo tenía la opción de haber podido seguir un tiempo en Brasil, pero también hay cuestiones familiares, acá tengo a mis nietos, mi hija, mi familia, mis amigos de siempre, entonces también hace a lo emocional”, explicó.

Por último, sostuvo que considera que la inflación “va bajando” y enfatizó en que "el Gobierno tiene mucha atención obviamente en el tema de poder ir recuperando una normalidad de funcionamiento de la economía”.