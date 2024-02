Morena Rial reveló cuánto sale por día el departamento en el que vive y qué hace para pagarlo

Morena Rial estuvo presente en el piso de Mañanísima (El Trece) y, en diálogo con Carmen Barbieri, reveló detalles de su relación con su hermana Rocío y su vínculo con su padre, Jorge Rial. Además, afirmó que el periodista le regaló un departamento a Rocío mientras que ella no recibe ayuda económica.

"Pago casi 50 mil pesos por día por un lugar para vivir. Por día. Es una locura de plata", se quejó Morena. Además, explicó cómo hace para mantener el departamento: "Yo trabajo en redes sociales y la publicidad. Con las redes se hace buena plata. Se puede vivir tranquila", sentenció.

"¿No te ves con Jorge Rial, con tu papá? ¿Cuánto hace que no te ves con él personalmente", preguntó Barbieri, a lo que Morena respondió que hace varios meses no tiene contacto con su padre: "¿Julio?".

"Yo sé que él te quiere mucho, quiere a las dos. Se desvivía cuando eran chicas por ustedes y de grande también, yo sé que él te quiere... ¿Vos qué sentís? ¿Que te está castigando por algo?", descargó Carmen Barbieri, intentando ir más allá de la respuesta inicial.

Ante esto, Morena detalló: "Yo supongo que él hace todo lo que está haciendo por un tema, no sé si me quiere castigar, pero de alguna forma hacerme entender que lo que pasó el año pasado no estuvo bien".

Luego, lanzó sin filtro: "Igual, no me está castigando a mí, lo está castigando a mi hijo".

"No es económicamente en realidad, porque yo no le pido que me pase plata, lo que yo le había pedido era un lugar para vivir estable, nada más", detalló la hija del periodista.

A lo que Carmen quiso saber: "¿Nunca te puso un departamento a tu nombre? ¿Ni a tu hermana tampoco?" Ante la consulta, Morena reveló que su hermana Rocío Rial recibió un lugar para vivir por parte de su padre: "Si, mi hermana sí". Luego, Carmen le preguntó por qué su hermana sí había recibido un departamento y ella no.

"No sé. Las dos íbamos a tener, el tema es que yo me peleé el año pasado, fue", concluyó Morena.