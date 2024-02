Todos los looks de los premios Estrella de Mar

Este lunes se entregaron los premios Estrella de Mar, organizados por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) que reconoce y galardona a los elencos que deciden realizar temporada en la ciudad. Para la ocasión, más de un invidato elige cuidadosamente su outfit, aunque no todos tienen el visto bueno del mundo de la moda.

Eugenia Pruzzo (centro) fue una de las más elegantes de la noche. La primera dama marplatense optó por un vestido largo escotado y sobrio con cola para acompañar al Jefe Comunal que fue el encargado de otorgar las menciones especiales y el Estrella de Mar de Oro.

Fátima Florez sorprendió con la sobriedad de su look. La humorista eligió, a diferencia de otros años destacar por el color más que por el diseño elegido: un vestido bermellón corte lápiz largo sin mangas y con cuello que combinó con sandalias al tono, y sin accesorios. Completó el look con el pelo suelto con bucles y make up suave con fuerte destaque en la mirada.

Facundo Arana fue uno de los primeros en llegar. El actor y músico que este año hace temporada por partida doble cn "Entre Notas" en Espacio Viamonte y "En el Aire" en el teatro Colón apostó por un Total Blue, compuesto por traje y corbata que combinó con zapatos marones. Su acompañante optó por un vestido largo con corset con transparencias en el mismo tono.

Iliana Calabró llegó al Hotel Provincial acompañada por su madre Coca. La protagonista de Perdida Mente apostó por un total black largo con espalda descubierta, cuello alto con brillo y con un tajo sobre el lado derecho que combinó con zapatos al tono. La actriz completo la apuesta con una cola de caballo alta, al igual que Fátima Florez dejó de lado los accesorios y centró el fuerte del make up fresco en la mirada.

Andrés Ciro Martínez, el gran ganador de la noche eligió para el evento un elegante sport negro con el único detalle en la remera que acompañó con el saco desprendido.

Si hay un artista que se supera con su look nominación tras nominación en el desacierto es Luciano Castro. El actor protagonista de "El beso" eligió una camisa amplia estampada estilo simil militar con bermudas negras y zapatos. El toque "intelectual" lo dio con gafas con vidrios al tono de la camisa.

Frescos estilo surfer: ese fue el look que eligieron los hermanos Sebastián "Cuini" y Eugenio "Bujía" Weinbaum. Los hermanos combinaron las camisas al cuerpo con pantalones negros y mocasines.

Mercedes Carreras es una de las integrantes del mundo artístico que destaca por su elegancia. Para la entrega de los Estrella de Mar, la actriz y directra de teatro eligió un total white que acompañó con una camisola amplia de encaje.

El elenco de Kinki Boots, integrado por Fede Bal, "Tripa" y Sofía Pachano eligió ir de blanco y negro a la ceremonia que los tenía como uno de los grandes candidatos. El hijo de Carmen Barbieri eligió un total black con detalle en el ojal, mientras que el ex Mambrú eligió un traje negro con camisa blanca, rodete y gafas para aportar un toque rockero y la mujer del elenco eligió un vestido negro y pelo recogido.

ícono de la moda y siempre ecléctica, Graciela Borges llegó a los Estrella de Mar con un kimono que acompañó con una boina estilo francés con destellos negra, pelo suelto , grandes pendientes dorados y maquillaje natural

Mauricio Dayub, ganador del premio a mejor actor de comedia dramática por "El Amateur" eligió para esta oportunidad un traje negro que acompañó con camisa y zapatos al tono.

Por último, Luciano Cáceres eligió un traje entallado negro que acompañó con una camisa blanca y el toque en su outfit lo dio con su corbata bicolor y zapatos al tono.