Florencia Borelli rompió un nuevo récord sudamericano

La marplatense Florencia Borelli, clasificada a los Juegos Olímpicos en maratón, registró un nuevo récord nacional y sudamericano en los 10.000 metros tras finalizar con un tiempo de 31:33.07 en el torneo The Ten que se disputó en San Juan Capistrano, California – Estados Unidos, finalizando en el puesto 15.

“Era mi primera vez acá, hace menos de un mes corrí la maratón de Sevilla así que no sabía como iba a estar y me sentí muy bien, me pone super contenta la marca. Siempre es un placer y me gusta correr en la pista, pero ahora ya nos enfocamos en maratón de cara a París”, declaró luego de la carrera la marplatense de 31 años, que continúa su preparación de cara a los Juegos Olímpicos.

Borelli, que en febrero rompió el récord sudamericano de maratón (2:24.18) en Sevilla logrando la clasificación olímpica, batió la plusmarca argentina de Daiana Ocampo (32:.33.99 en 2022) y la sudamericana de la brasileña Carmen Souza Oliveira (31:47.76 en 1993).