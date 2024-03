Efecto Milei: la Uthgra en alerta ante la posibilidad de despidos en la hotelería

Esta semana y a pocos días del feriado extralargo por Semana Santa y el 2 de Abril, los empresarios hoteleros de Mar del Plata advirtieron sobre la posibilidad de cierres ante el tarifazo en los servicios públicos y el duro contexto de recesión económica, implementado por el gobierno de Javier Milei. Ante esta coyuntura, desde el gremio que representa a los trabajadores se mantiene en alerta y temen por despidos luego del feriado extralargo por motivos religiosos y Malvinas.

“Podría decirse que estamos en alerta porque la realidad es que, por ahora solo son comentarios, no hay hechos concretos. Al momento no hemos escuchado a que vayan a cerrar establecimientos y que tengan que ver con la cuestión económica. No se han denunciado despidos ni cierres”, manifestó Pablo Santín, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) de Mar del Plata.

En declaraciones a 0223, el dirigente explicó que si bien “por ahora la expectativa es una y la realidad es otra", la cuestión es que "es decantado que puede haber quilombo a mitad de abril o mayo si el gobierno no impulsa medidas para favorecer al turismo en este contexto”, alertó.

En ese marco, Santín analizó que “si bien en invierno algunos hoteles siempre cierran, ahora no ha llegado ningún caso de un establecimiento que cierre por la situación económica, aunque entendemos que, si todo sigue así, nadie que no le entre gente va a poder mantener abierto. Repito, al tema lo estamos tomando con pinzas. Preferimos tener cautela para no generar temor en los trabajadores”, dijo.

El gremio de la Uthgra, en alerta ante la posibilidad de despidos. Foto archivo: 0223.

Y agregó: “Para Semana Santa todo está normal y se mantienen los trabajadores eventuales pero luego, no sabemos. Si decae el turismo de todo el año, los eventuales van a tener problemas. Y hablamos que solo en Mar del Plata hay entre 3.000 y 3.500 trabajadores”, concluyó el titular de la Uthgra local.