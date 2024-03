Peñarol sacó a relucir su mejor versión en el último cuarto

Con un último cuarto a pura defensa, Peñarol consiguió una importante victoria en el Polideportivo "Islas Malvinas" al vencer a Regatas Corrientes por 88 a 76 y llegar envalentonado a la gira por La Rioja y Santiago del Estero. Víctor Fernández fue el goleador con 21 puntos.

ESTADÍSTICAS COMPLETAS

El juego fue mayormente equilibrado y no se pudieron sacar ventajas. Siempre estuvo arriba el local, pero no logró cortarse y, un pequeño bajón, lo podía dejar sin nada. El abuso de tiro exterior es un arma de doble filo para el "milrayitas" que se convierte en un equipo temible cuando tiene buenos porcentajes y en uno sin variantes cuando la pelota no entra.

Cuando empezó a pasar la pelota más por Thornton, el local mostró un mejor funcionamiento y un pase más. Pero en ese tramo no lo pudo sostener desde la defensa y llegaron a los 10 finales con todo abierto: 70-68. Pero ahí ajustó atrás y el resto pasó por decantación. A partir de impedir puntos en su aro, fue encontrando los suyos, Víctor Fernández se cargó las ofensivas y decretó un triunfo importante y que le da la ventaja deportiva sobre los correntinos, aunque aún está lejos en los puntos.