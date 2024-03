Las apuestas están fuera de control

Las apuestas deportivas han existido durante siglos y han evolucionado con el tiempo, convirtiéndose en una industria multimillonaria a nivel mundial. A medida que los deportes han ganado popularidad, las apuestas en eventos deportivos se han vuelto cada vez más comunes, atrayendo a un amplio espectro de apostadores, desde aficionados ocasionales hasta apostadores profesionales.

En este caso, el protagonista fue Jontay Porter, jugador de los Toronto Raptors, quién está siendo investigado por influir en apuestas aunque no necesariamente estuvo apostando de manera directa.

La NBA lo está investigando por irregularidades en dos partidos: 26 de enero vs Clippers y 20 de marzo vs Suns, ya que se cree que utilizó trucos para que se cumpliera el “under” en todas sus estadísticas. Esto se debe a que hoy en día se apuesta a las estadísticas individuales de cada jugador y de manera muy extraña, el deportista en cuestión, que actualmente no es un jugador muy conocido en la liga, tendría muchas personas apostando grandes sumas de dinero a que quedaría por debajo en sus estadísticas.

En la primera ocasión salió del partido y se fue a los vestidores por una molestia en el ojo, y en la segunda ocasión también salió del partido alegando que se sentía mal físicamente.

El jugador ha sido apartado del equipo canadiense mientras se investiga, ya que DraftKings, una página de apuestas estadounidense, publicó que las apuestas a su bajo rendimiento en estos dos partidos fueron las que más ganancias produjeron esa noche.

Recordá, el juego responsable es fundamental para garantizar una experiencia positiva y segura en el mundo de las apuestas deportivas. Y si sos menor de 18 años no te involucres en este ambiente.