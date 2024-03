Messi anunció cuando se retirará

El tiempo pasa y muchos amantes del fútbol no quieren que llegue la fecha en la que Lionel Messi anuncie su retiro de la actividad profesional.

En las últimas horas se dio a conocer una entrevista que dio el astro argentino para un posdcast de Arabia Saudita, en donde habló de muchos temas. Uno de ellos fue su fecha de caducidad en el deporte.

El mejor jugador de la historia estuvo presente en el podcast Big Time!. Allí reveló lo que muchos no querían escuchar,cuando dejará las canchas: “Será en el momento en el que sienta que no estoy para rendir, que ya no disfruto, que no ayudo a mis compañeros. Como decía, soy muy autocrítico. Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré, sin pensar en la edad”.

En la misma sintonía el campeón del mundo añadió: “Si me siento bien, intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y lo que sé hacer”.

Dos de las preguntas que más le deben haber hecho en los últimos años deben haber sido: ¿Jugarás el Mundial? y la otra ¿Que harás cuando te retires?

Respondiendo la primera, el ex delantero del Barcelona explicó: “Trato de no pensar más allá del día”. Cabe recordar que la "Pulga" tiene contrato en el Inter Miami hasta el 31 de diciembre del 2025. Esa fecha podría ser un indicio del final de su carrera y el próximo mundial se jugará en junio y julio del 2026.

En referencia a la segunda pregunta, el rosarino contó: “Hoy intento disfrutar del día a día sin pensar más allá. No lo tengo en claro todavía. Espero seguir jugando. Llegado el momento encontraré el camino que me llene, un nuevo rol”.

El principal objetivo que tiene el 10 es llevar lo más lejos posible a su equipo, el Inter Miami, durante estas dos temporadas. Y además obviamente levantar su segunda Copa América con la Selección Argentina en Estados Unidos.