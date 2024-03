Scaloni confirmó dos jugadores para la Copa América: “El resto, pico y pala”

Scaloni no sé casa con nadie y sabe que ninguno puede bajar la guardia porque se queda afuera.

Con algunas bajas, Argentina superó con autoridad a El Salvador y Costa Rica y Lionel Scaloni se llama quedó conforme con la gira, no tanto por los rivales, pero sí por la seriedad en la que la afrontaron sus jugadores y la madurez para revertir el resultado. Por eso, hizo un balance positivo y ya puso la cabeza en la Copa América dónde sólo pudo confirmar dos jugadores.

“Estamos satisfechos de la gira, contentos de cómo se dieron los partidos. Se vio que no eran rivales fáciles y que todos ponen las cosas difíciles. El segundo partido nos ha servido de mucho, vi un equipo muy maduro. Nos encontramos con el partido abajo y el equipo en el segundo tiempo ha hecho unos 20/25 minutos muy buenos. Contentos con eso. Nos vamos a encontrar con partidos como este, y nos sirve”, analizó el entrenador campeón del mundo.

El santafesino se refirió a dos debutantes absolutos y a la primera titularidad de Alejandro Garnacho: “Walter (Benítez) contento, ha hecho un buen partido dentro de la dificultad que tenía, porque el partido no estaba fácil, ha hecho un buen partido. Lo mismo que Garnacho, Carboni, que son chicos que nos pueden aportar y se verá si en un futuro si seguirán estando con nosotros o no. No es fácil jugar con esta camiseta y estos rivales que te la ponen difícil”.

Pese a que no le gusta filtrar demasiada información, Scaloni en esta oportunidad animó a anticipar a dos de los integrantes de la nómina para disputar la próxima Copa América: “No le puedo garantizar el lugar a ninguno, sólo al que no vino (Lionel Messi). El resto pico y pala. Bueno, a “Fide” también lo vamos a meter. Lo tiene garantizado”. Ángel Di María, además de marcar un auténtico golazo de tiro libre, ante la ausencia de la Pulga fue el encargado de portar el brazalete de capitán.

Para cerrar, resaltó la gran cantidad de variantes que posee para conformar la mitad de la cancha: “El equipo siempre tuvo volantes de buen pie. En esta no vino Exequiel (Palacios), está Guido (Rodríguez) afuera. Siempre tuvimos jugadores de buen pie, abundan. Thiago (Almada) está con la Sub 23, que podría jugar ahí. Hay muchos jugadores, son posiciones donde estamos bien cubiertos. Si alguno baja el rendimiento está otro para jugar. Nadie puede relajarse”.