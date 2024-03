Aldosivi no pudo con Almirante pero sigue sumando

Esta vez no hubo pelota parada salvadora para Aldosivi, y las que tuvo dentro del juego no las pudo aprovechar y, por eso, se queda con un gustito amargo con el 0 a 0 ante Almirante Brown en el "José María Minella" por la quinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El conjunto de Andrés Yllana no pudo repetir el rendimiento de la visita a Atlanta, pero así y todo estuvo más cerca del triunfo. Lo positivo, es que casi no lo inquietaron en el fondo y sumó otro partido sin perder y sin goles en contra.

El "tiburón" no tuvo la precisión de otras veces en las jugadas detenidas y lo mejor que mostró fue las bandas, a partir del desequilibrio de Laméndola y Guzmán. Sobre todo el diestro que juega por izquierda y se siente cómodo en el uno contra uno.Pero Almirante Brown lo sabía y esperó escalonado para tener siempre un hombre cerca para desactivar. El local tuvo el dominio en el arranque y, con el correr de los minutos, la visita no sólo emparejó sino que llevó el trámite al terreno que más le convenía. Pero todo lejos de los arcos, casi sin peligro en los 45' iniciales.

El complemento no fue tan diferente, pero sí hubo alguna otra emoción. La principal, cuando Laméndola se sacó dos defensores de encima y metió un pase bárbaro para Colazo que fue mano a mano con Martínez y el arquero marplatense tapó abajo sobre su izquierda. El ingreso de Alan Sosa le dio otro "punch" al local y se animó con dos remates desde afuera que se perdieron cerca. Pero hubo poco para destacar, un partido muy de la Primera Nacional, con uno (Almirante) que se fue sintiendo cómodo con el punto y otro (Aldosivi) que no tuvo profundidad para ir por algo más.