"No me gustó": Santiago del Moro confirmó que Agostina abandonó la casa de Gran Hermano

Luego de protagonizar un verdadero escándalo en la gala de eliminación en la que se fue Lisandro Navarro, Agostina Spinelli finalmente abandonó la casa de Gran Hermano tal como había adelantado.

La noticia fue confirmada por Santiago del Moro esta mañana en su programa de radio: "Hoy empieza otra etapa. Esto cambia mucho de un día para el otro. Agostina se fue anoche a la madrugada. Les quiero contar, en un momento cuando ella me dice 'me quiero ir', yo le dije 'te podés ir ahora'. Toda la gente que está ahí es adulta y nadie nunca le cerró la puerta a nadie que se quiera ir. Entonces si vos te quedás es porque te bancás las condiciones de juego y te podés ir cuando vos quieras".

El abandono de Agostina llegó en un momento súper caliente de la gala. Luego de que el conductor confirmara que Licha fue eliminado y que Furia continuaba en la casa, la expolicía protagonizó un lamentable y escandaloso episodio con amenazas de abandonar el programa. "Decido abandonar la casa en este momento. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte, de ninguna manera", expresó la participante.

"A mí lo que no me gustó es que en la salida de Licha, que se merecía una gran salida porque fue un gran participante, y era su momento, lo tapó ella a él. Él se estaba despidiendo de sus amigos, despidiéndose de la casa; ella a los gritos diciendo 'me voy, me voy, me voy'", agregó Del Moro, mostrando su descontento con la actitud de Agostina.

Esta noche probablemente se conocerán más detalles sobre la escandalosa salida de Agostina en medio de otra jornada de repechaje en el que entraran otros exparticipantes y nuevos jugadores.