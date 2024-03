Paro en la Clínica del Niño: "Es por tiempo indeterminado hasta que nos acrediten los sueldos”

Se llevó adelante una movilización por parte de los trabajadores de la Clínica del Niño y la Familia (Avenida Colón 2749), en respuesta a no cobrar la totalidad del sueldo. Conforme a ello, 0223 mantuvo diálogo con Micaela Suárez, delegada de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa).

Al respecto, anunció que el reclamo se debe a la ausencia del pago de sueldo, del cual tan solo “percibimos un 30-40% del sueldo total”, y explicó que “esto no sucedía, hace cuatro años que no sucede”. Por lo cual, “decidimos iniciar una medida de fuerza. Lo programado está todo suspendido, sí se atiende solamente las guardias mínimas, urgencias y emergencias. Es lo único que se atiende por el momento y el paro es indeterminado hasta que no esté todo el sueldo completo de nuestros compañeros”.

Por otro lado, la Delegada detalló que hubo un diálogo con la empresa y que es probable que la semana que viene acredite la totalidad del sueldo. “Imagínate, la semana próxima estamos a 10, 11, todo vencido, alquiler vencido, colegios vencidos. Nuestro salario es bajo, ya hace 15 días tuvimos un paro nacional porque reclamamos aumento de sueldo. Se nos dio. Pero nosotros ni nadie puede esperar hasta un 15, 20 a cobrar el sueldo”.

Por último, la delegada Suárez reiteró que esta situación no ocurría desde la pandemia, durante la cual la clínica había recibido “la ayuda del Gobierno con lo que era Fescas (Programa Nacional de Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad y la Seguridad) o Repro (Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo) en su momento. Lo recibió hasta hace dos meses. El mes pasado no lo recibió porque ya se cortó esa ayuda que el Gobierno daba a las empresas". Y finalizó: "El paro es indeterminado hasta que nos acrediten los sueldos”.