Weigandt entró en conflicto con Boca y se metió el padre

El padre de Marcelo Weigandt, defensor de Boca, apuntó contra el Consejo de Fútbol de la entidad de La Ribera, ya que el futbolista quiere emigrar al Inter Miami de Lionel Messi a pocos meses de que expire su vínculo. "Todo lo malo vuelve. No entiendo cómo no dejan crecer a un jugador que en dos meses quedaría libre", comenzó acusando en el escrito.

El defensor tiene todo arreglado con el equipo de la Major League Soccer (MLS), que cuenta con el campeón mundialista Messi y por ello, pidió a la directiva que acepten una oferta para no irse libre, sin embargo, desde Boca parece que no quieren liberarlo por los dichos del padre.

En la publicación en Instagram, el padre de Weigandt agregó: "O sea que prefieren perder dinero y decir lo más fácil siempre echarle la culpa al jugador que es mercenario. Lo mismo de siempre, muy bien se manejan". La renovación del vínculo del lateral derecho era un tema en agenda desde hace tiempo en el Xeneize ya que es el único que quedaría libre a mitad de año. Las negociaciones habían comenzado en paralelo con las de Valentín Barco ya que ambos son representados por Adrián Ruocco, quien no tiene buena relación con la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

Sin embargo, en aquel momento se pausaron pero desde hace unas semanas el Consejo tenía la decisión tomada de aceptar las condiciones del futbolista para rubricar la extensión, pero este jueves el jugador se juntó con Marcelo Delgado y le manifestó que su intención era emigrar inmediatamente, evitando quedar libre y dejando dinero y un porcentaje de su pase en el club.

Desde entonces, las negociaciones se llevan a cabo entre los clubes y hay tiempo hasta el 24 de abril, fecha en la que cierra el mercado de pases en la MLS. Pero con los dichos del padre del jugador, parece que las gestiones no van por buen rumbo y Boca no lo largaría fácilmente al lateral que no es prioridad para Diego Martínez y no sumó minutos oficiales esta temporada. Desde Boca pretenden un millón de dólares para dejarlo ir en medio del torneo, cifra que por ahora Inter no estaría dispuesto a desembolsar.