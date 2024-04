Piden a las empresas de luz y gas que instalen un calculador de facturas para evitar sorpresas

Desde la Asociación Civil de Usuarios Bancarios (Acuba), una organización sin fines de lucro que trabaja en la defensa de consumidores y usuarios, presentaron una intimación contra a las entidades prestadoras de los

servicios públicos de energía eléctrica (Edea) y gas natural por redes (Camuzzi Gas Pampeana), para que provean de un calculador del valor de la próxima factura en sus páginas web.

"Lo que hicimos fue pedirles que bajen en limpio el cuadro tarifario de luz y gas que ya está vigente para todos los usuarios de Mar del Plata, con un aumento importante pero que nadie sabe a ciencia cierta de cuánto va a ser, por lo que para cuando lleguen las facturas, ya va a ser tarde porque ese monto se va a haber consumido", explicó a 0223 Gerónimo Rossi, presidente de la entidad.

Si bien actualmente los cuadros tarifarios están publicados, desde la entidad explicaron que se requiere de un conocimiento técnico muy analítico para interpretarlo y que nadie tiene el tiempo ni la forma de bajarlo a la realidad. "Por lo tanto, pedimos que pongan un consumidor simple y sencillo de los valores finales con los impuestos incluidos. No un simulador de consumo, que ya existe en la página, sino un dispositivo que muestre el valor final", argumentó Rossi.

El gas y la luz tienen facturas que no son fáciles de prever. Foto: archivo 0223.

En ese marco, explicó que "el costo fijo ha aumentado demasiado al igual que el valor del metro cúbico", por lo que es difícil prever los precios. "Hay distintos valores que inciden en la factura: la cantidad que consumimos, el nivel de ingreso de cada hogar, la existencia o no de tarifa social, la estacionalidad, o los subsidios como zona fría. Todos estos elementos hacen que cada factura sea muy particular por lo que no es tan simple analizarla", esgrimió el titular de Acuba.

Dicha información es deber de las empresas. La ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial establecen la obligatoriedad del proveedor de brindar la información detallada y clara de la prestación del servicio y, para Rossi, las empresas hoy lo están ocultando.

"La gente debe saberlo de antemano para poder administrarse bien, proyectar y evitar las sorpresas. La financiación no es una solución ni el endeudamiento con la tarjeta de crédito, por lo que cada hogar debe tener un número certero previamente", dijo el especialista.

Las empresas tienen 10 días a partir de la intimación para aplicar el sistema. Foto: archivo 0223.

A su vez, estimó que los aumentos "recién arrancan": "Si bien la luz ya empezó a facturarse con el cuadro tarifario nuevo, el promedio se pisa porque todavía hay consumos que corresponde al anterior. En el caso del gas, estamos consumiendo a precio nuevo sin saber de cuánto es. Nosotros estamos pensando este sistema en base a lo que se viene", indicó Rossi.

A partir de la notificación de Acuba (que es de hoy), las empresas tienen 10 días para implementar el proceso del sistema en sus páginas web. "Ojalá lo cumplan y tengamos la herramienta a disposición. Si no lo hacen, hay una violación del deber de información y vamos a denunciarlo en los organismos de control correspondientes", advirtió.