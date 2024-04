Ciclón subtropical: el Comité de Emergencias confirmó que no se suspenden las clases este martes

Con el intendente Guillermo Montenegro a la cabeza, durante la noche de este lunes se reunió el Comité de Emergencias del Municipio en las oficinas del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde evaluaron los daños ocasionados por el paso del temporal, como así también su posible evolución y determinaron que este martes no se suspendan las clases en el partido de General Pueyrredon.

Reunión del Comité de Emergencias

En este marco, desde el área de Defensa Civil aportaron datos durante el encuentro de lo que dejó el paso del triple alerta que afectó a la región, particularmente a General Pueyrredon, por la tormenta, las fuertes ráfagas de viento y las lluvias que no cesaron en toda la jornada, y que continuarán durante las próximas horas.

Las condiciones climáticas desfavorables en esta oportunidad no dejaron evacuados, pero sí importantes daños materiales y decenas de reclamos provenientes de distintos puntos de Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres.

La información oficial a la que accedió 0223 indica que el Municipio contabilizó a través de sus canales de comunicación con los vecinos y con las distintas prestadoras de servicios, los siguientes reclamos:

Edea 10

Copetel 1

Poda urbana 14

Telefónica 5

Osse 2

Dapic 4

Intra 5

Defensa Civil 24

En cada caso, "todos los reclamos fueron atendidos en tiempo y forma", siempre en función de las posibilidades que se fueron dando con un ciclón subtropical que se hizo sentir durante todo este lunes. Al respecto, aclararon que "cuando las condiciones climáticas son muy desfavorables, todas las empresas o el propio Municipio debe esperar a que calme o la lluvia o el viento para poder salir a las calles a realizar las reparaciones correspondientes".

Qué dice el pronóstico para las próximas horas

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para las próximas horas regirá un alerta amarillo por lluvias que afectará a General Pueyrredon y parte de la región.

La jornada de este martes no distará mucho de lo que aconteció el lunes, dado que el viento, circulando del sector norte, rotando hacia el sur, seguirá siendo protagonista con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora nuevamente.

Las lluvias continuas y de variada intensidad también estarán presentes durante todo el día, en el marco de una jornada que volverá a tener el 100% de humedad con una temperatura máxima de 21 grados y visibilidad reducida a 3 kilómetros.

Recomendaciones

-No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitar actividades al aire libre.

-No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzados por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Estar atento ante la posible caída de granizo.

-Ante cualquier eventualidad comunicarse con el 103 de Defensa Civil o el 107 del Same.