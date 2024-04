Netflix publicó el trailer de la serie "Cien años de soledad"

"En el mítico pueblo de Macondo, la familia Buendía se enfrenta al amor imposible, a su pasado y a una maldición que los condena. La serie ‘Cien años de soledad’, basada en la obra cumbre de Gabriel García Márquez, llegará este año a Netflix", con esta frase, Netflix dio a conocer el primer trailer de Macondo, la serie basada en la novela "Cien años de Soledad" de Gabriel García Márquez

En un primer avance, la productora muestra algunas imágenes, mientras que la voz de Aureliano Babilonia trata de descifrar el mítico diario de Melquiades. Su narración traslada al espectador a Macondo con la imagen del coronel Aureliano Buendía ante el pelotón de fusilamiento, donde había de recordar "aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo".

Así como sucede con el mítico libro, la historia comienza cuando José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, primos de sangre, se casan en contra de la voluntad de sus padres y emprenden un viaje en un nuevo hogar. Es entonces cuando, a las orillas de un río, bautizan Macondo, un pueblito en el que varias generaciones de los Buendía pasarán sus dramas, amores, conflicto y, especialmente, el miedo a una la maldición que los condena a cien años de soledad.

Según Netflix, "Cien años de soledad representa uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos de la historia de Latinoamérica, llevado a cabo por los mejores artistas y técnicos de Colombia y de otros países". A lo largo de 16 capítulos, y bajo la dirección de Laura Mora y Alex García, los espectadores podrán sumergirse en el mundo de fantasía pensado por Gabriel García Márquez.

El colombiano Claudio Cataño será el coronel Aureliano Buendía adulto. El español Moreno Borja será Melquiades, el gitano que lleva con su tribu los adelantos de la ciencia a Macondo. Borja es reconocido por la película Carmen y Lola, así como por las series La peste y Dos años y un día.

De igual forma, se anunciaron otros nombres de actores, con sus respectivos personajes: Marco González (José Arcadio Buendía), Susana Morales (Úrsula Iguarán), Jerónimo Barón (Aureliano Buendía niño), Leonardo Soto (José Arcadio hijo), Ella Becerra (Petronila), Carlos Suárez (Aureliano Iguarán) y Santiago Vásquez (Aureliano Buendía adolescente).

Publicada originalmente en 1967, Cien años de soledad está considerada no solo una de las grandes novelas del escritor colombiano Gabriel García Márquez, sino de toda la literatura hispanoamericana y universal. Su prodigiosa técnica narrativa sumado a la ambiciosa historia de la familia Buendía hacían de la novela toda una adelantada a su tiempo, pero hasta el momento nadie había sido capaz de adaptarla. García Márquez ya había tenido adaptaciones previas desde los años 60, como En este pueblo no hay ladrones, Crónica de una muerte anunciada o El coronel no tiene quien le escriba.