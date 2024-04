Michael Bublé reversionó un hit de Backstreet Boys y enloqueció a sus fans

Michael Bublé se animó a cantar canciones populares sin mirar la letra y sorprendió a sus fans una vez más con un divertido video, en el que entre otros temas , incluyó “I Want it That Way”, tema de la popular boyband de los 90 Backstreet Boys..

Además, Bublé interpretó el clásico de Earth, Wind and Fire, “September”, aunque solo recordó las primeras frases de la canción. Luego probó con la famosa canción de Frozen “Let it Go” y hasta se animó a hacer una personificación de la princesa de Disney.

El momento más comentado y tal vez el más sentido de este karaoke fue cuando el músico hizo su propia versión del gran éxito de Backstreet Boys “I Want it That Way”, del cual pudo recordar gran parte de la letra sin mirar la pantalla.

El divertido video de Bublé generó cientos de comentarios y muchos de sus fanáticos lo instaron a que grabe versiones de algunas de estas canciones. “Esto no tiene precio”, “Por favor, la versión de Bublé de ‘Let it Go’”, “El sexto Backstreet Boys”, “Por curiosidad, ¿cuándo llegará tu colaboración con Backstreet Boys”, “Es divertido porque es gracioso, pero también porque puede cantar literalmente cualquier cosa”, “Mike, creo que necesitamos un álbum completo de covers tuyos de Backstreet Boys”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en la red social de la camarita.