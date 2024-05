Axel Kicillof en Mar del Plata: "No van a poder destruir todo lo que hicimos en la Provincia"

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo este viernes que "aunque desfinancien y recorten, no van a poder destruir todo lo que se hizo", al participar del Congreso Provincial de Salud (CoSaPro) en la ciudad junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la marplatense Fernanda Raverta.

Kicillof criticó el desfinanciamiento en salud de la Nación. Foto: 0223.

Ante cientos de referentes, trabajadores y promotores de salud de la región, luego de dos jornadas llevadas a cabo en el NH Gran Hotel Provincial, el mandatario provincial celebró la convocatoria, a la que calificó como "una multitud de trabajadores y trabajadoras de la salud de Buenos Aires que encaran esto con entusiasmo, alegría y sobre todo compromiso, laburando, pensando, reflexionando construyendo el sistema de salud de la Provincia".

A su vez, agradeció a los trabajadores de la salud por su trabajo durante la pandemia: "Aprovecho esta oportunidad para agradecerles de nuevo en nombre del pueblo de la Provincia lo que hicieron en aquel momento. También a los intendentes que nos acompañaron entonces y hoy porque eso también ayuda a construir una provincia distinta".

El Gobernador de Buenos Aires habló en el Congreso Provincial de Salud en la ciudad. Foto: 0223.

Mientras tanto, no se olvidó de dedicar unas palabras al Gobierno nacional a cargo de Javier Milei, a quien acusó de "poner en jaque los planes que se tenían para el futuro con respecto a la salud", ya que han paralizado obras en todo el país, como la construcción de centros sanitarios.

"Nosotros estamos transformando el sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires; lo venimos haciendo con una planificación y un programa de trabajo participativo, democrático, y que incluye a todos. Por eso, esta situación adversa hoy nos encuentra un poco mejor preparados: estamos mucho más organizados, sabemos adónde queremos ir, conocemos el esfuerzo que hemos puesto, sabemos todo lo que falta también, pero creo que la clave central es que este trabajo ha sido masivo e implicó a miles y miles de trabajadores de todo el territorio", reconoció el Gobernador.

Asimismo, Kicillof sostuvo que la política económica del actual gobierno "está destruyendo los tres subsistemas de salud": "Tenemos problemas con un programa de ajuste y desguace. Entonces no estamos hablando de algo optativo para un presidente, porque Milei será anarcocapitalista, austríaco o libertario, pero juró arriba de la Constitución Nacional, y esta consagra determinadas responsabilidades para cada uno de nosotros. Por ende, por más que piense lo que piense, no se puede desentender de la educación y de la salud del pueblo".

En ese marco, manifestó: "Yo me animo a decir que aunque quieran destruirlo, aunque lo ataquen o desfinancien, lo vamos a defender y no van a poder destruir todo lo que hemos hecho, porque somos guardianes de un esfuerzo colectivo, de un pueblo que quiere estar mejor. Este trabajo para que se reconozcan sus derechos y que no les falte nada, es un esfuerzo colectivo y solidario", remarcó.

Previo al encuentro, Kicillof mantuvo un encuentro con intendentes, secretarios del área de Salud y directores de las distintas regiones sanitarias bonaerenses. Allí, delinearon proyectos y planificaron en conjunto mejoras para los sistemas de salud regionales.