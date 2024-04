Alvarado sufrió un duro cachetazo en Caballito

Boasso tuvo la chance desde el arranque, pero no pudo lucir, al igual que el resto de sus compañeros. (Fotos: Prensa Ferro)

La racha negativa de Alvarado dejó de ser eso y ya empieza a preocupar. El equipo que dirigió Ariel Guevara, porque Mauricio Giganti permanece internado en Mar del Plata por un cuadro respiratorio, fue superado por Ferro en todas las líneas, se sostuvo un buen rato en las manos de Lungarzo y después de la apertura del marcador no tuvo argumentos futbolísticos para ir por el gol y terminó cayendo 3 a 0 en Capital Federal, por la duodécima fecha de la Zona 1 de la Primera Nacional.

Ferro, que no había ganado partidos de local en el torneo, salió decidido a llevárselo por delante a un Alvarado que no pudo hacer pie en el arranque. En un ratito, el local tuvo tres ocasiones que no terminaron en gol por buenas intervenciones de Lungarzo o mala puntería de sus atacantes. Pero de golpe, el "torito" encontró sus chances de contra. La manejó bien Boasso, asistió a Belinetz y el remate del "9" salió al cuerpo del arquero. Enseguida, otra vez ganó el delantero en velocidad, enganchó para la zurda y se cayó cuando iba a definir de zurda.

La sensación siempre era que estaba más cerca el dueño de casa. Retamar se la quito a Ortiz luego de un control largo con el pecho y volvió a salvar Lungarzo, hasta que a los 30' llegó la apertura del marcador. El "torito" estaba en ataque y un pase de derecha a izquierda le quedó corto a Leyes, salió la contra con Blanco y el "10" buscó el centro para Levato, pero antes apareció Alan Robledo que, en su afán de acarla, cabeceó por encima del arquero para sellar el 1 a 0. De ahí al final, Ferro se sintió cómodo con la ventaja y a Alvarado le costó mucho llegar y apenas inquietó con un zurdazo de Sánchez que tapó bien Ruiz

Guevara no movió nada en el descanso y los marplatense buscaban la igualdad a partir de las bandas, donde Rambert seguía siendo el más desequilibrante. Alvarado empezó a llegar cada vez más seguido, el ingreso de Malagueño también le dio empuje por derecha y le faltaba acertar el pase en los últimos metros. Pero a los 16', otro error en el medio terminó costando un gol. La perdió Malagueño y le quedó a Mussis, Aleo había quedado en ataque y recibió Blanco entrando al área por derecha, amagó a acomodarse para la zurda y definió de derecha por abajo del cuerpo de Lungarzo para estirar la cuenta: 2-0.

Ese tanto fue un baldazo de agua fría y se terminó el partido. Alvarado no tuvo respuestas y cuando aceleró, el local lo liquidó. Primero Blanco fue generoso dentro del área y permitió que cerrara Robledo, pero enseguida el que recibió casi en la medialuna fue Retamar y ejecutó con precisión a la base del caño izquierdo de Lungarzo. Historia terminada. Sexto partido sin victorias. Sexto partido sin convertir goles. Involución en el juego. Inofensivo en ataque, inseguro en defensa. El domingo a las 15.30 recibe a San Miguel en el "José María Minella.

Síntesis

Ferro Carril Oeste (3): Lucas Ruiz; Federico Murillo, Gabriel Díaz, Patricio Boolsen y Martín Rodríguez; Nicolás Retamar, Franco Mussis, Nicolás Gómez y Gastón Moreyra; Ricardo Blanco; y Mateo Levato. DT: Jorge Cordon.

Cambios: ST 20' Claudio Mosca y Gerónimo Tomasetti por Mussis y Moreyra, 34' Martín Campos por Blanco, y 36' Franco García y Manuel Lópéz por Retamar y Levato.

Alvarado (0): Juan Manuel Lungarzo; Mariano Bettini, Alan Robledo, Nicolás Ortíz y Agustín Aleo; Nery Leyes y Sebastián Jaurena; Guillermo Sánchez, Federico Boasso y Tomás Rambert; Oscar Belinetz. DT: Ariel Guevara.

Cambios: ST 12' Franco Malagueño por Sánchez, 21' Guido Vadalá por Jaurena y 35' Matías Mansilla por Boasso.

Goles: PT 30' Robledo, en contra (F); ST 16' Blanco (F) y 32' Retamar (F).

Árbitro: Diego Ceballos.

Estadio: "Arquitecto Ricardo Etcheverri".