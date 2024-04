Rafael Nadal: "si hoy fuera París, no juego"

Rafael Nadal esta disputando los últimos torneos su carrera durante este 2024 ya que las lesiones lo han complicado mucho en el último tiempo. El tenista que más Roland Garros ganó en la historia del tenis, puso en duda su participación de dicho certámen en este año y sorprendió a todo el ambiente.

“Si se puede, se puede. Si no se puede, no se puede. De verdad, no voy a jugar París como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista. Esta es la realidad”, manifestó el tenista de 37 años de en la conferencia de prensa en la previa de su estreno, mañana ante el estadounidense Darwin Blanch en el Máster 1000 de Madrid que se disputará en la Caja Mágica.

De todos modos dejó en claro de que si no juega en la capital francesa, aún no se retiraría ya que tiene otros torneos en mente para disputar este año: “No se va a acabar el mundo con Roland Garros, aunque ha sido el torneo sin ninguna duda más importante de mi carrera. Pero bueno, no quiere decir que si no juego a Roland Garros se acabe todo allí. Hay unos Juegos Olímpicos por delante, hay diferentes formatos en los que se pudiera jugar y que me podría hacer ilusión”, dijo en referencia a los JJOO de París, del 26 de julio al 11 de agosto, en los que, según la prensa española, podría participar haciendo pareja con Carlos Alcaraz.

El español regresó en enero pasado en el torneo de Brisbane, Australia, donde jugó tres partidos, pero volvió a sufrir una lesión muscular en el muslo que le impidió volver a jugar con regularidad y teniendo que bajarse de torneos como el Abierto de Australia y los Masters 1000 de Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Nadal, quien ya anunció que la de 2024 sería “probablemente” su última temporada, volvió a competir la semana pasada en el ATP 500 de Conde de Godó, en Barcelona, donde perdió en segunda ronda ante el australiano Alex de Miñaur.

Para finalizar la conferencia de prensa, el actual N°512 del ranking ATP dijo: “Quiero terminar el torneo vivo a nivel físico. Estoy acá para darme una oportunidad para buscar mejores situaciones. Quiero estar listo si la situación cambia”.