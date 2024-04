Tras un violento choque un motociclista terminó en el Higa

Un llamado al 911 alertó este domingo por la tarde al personal policial de la comisaría octava, quienes rápidamente se hicieron presentes en el cruce de la Colectora y Calle 46, en la ciudad de Batán, donde por circunstancias a establecer se había producido un violento siniestro vial.

Al llegar al lugar, constataron que se había dado un choque entre un Renault Sandero conducido por un hombre de 48 años y una moto Honda Titán conducida por un joven de 26, el que se llevó la peor parte.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos policiales solicitaron la presencia de una ambulancia del Same, que al llegar prestó asistencia y trasladó al motociclista al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) en estado lúcido, consciente, pero con politraumatismos varios producto del fortísimo golpe que se dio al impactar su vehículo con el guardabarros derechos del automóvil y caer al suelo.

Se convocó también al personal de Tránsito Municipal, quienes constataron que ambos conductores poseían la documentación completa para circular. Al no advertir irregularidades no se procedió a aplicar multas no al secuestro de los vehículos involucrados.

Intervino la Fiscalía N° 11, a cargo del Dr. Pablo Cistoldi, quien dispuso que se instruyan actuaciones caratuladas como lesiones culposas y determinó que se realice la diligencia de rigor.

Por su parte, los peritos de la Policía Científica trabajaron también en el lugar para realizar las pericias correspondientes.