Quilmes lo definió en un tiempo y sigue con vida

Luchar para sobrevivir. Quilmes va por la hazaña ante Lanús, perdió los dos juegos en Buenos Aires por amplia diferencia, pero salió decidido en su primera noche en el "José Martínez", sacó ventaja en los dos cuartos iniciales y después lo mantuvo para quedarse con la victoria por 89 a 72 y achicar la distancia en la serie de cuartos de final de la Conferencia Sur de la Liga Argentina. Brilante actuación de Junior Cequeira, con 33 puntos y 8 rebotes, para liderar al "tricolor". El viernes, el cuarto punto.

ESTADÍSTICAS COMPLETAS

Era a todo o nada. Así lo sabía Quilmes y así lo salió a jugar. Metido, concentrado, hecho una aplanadora. Defendió bien y atajó mejor, sorprendió a Lanús, no lo dejó reaccionar y le ganó el parcial por 34-19. Lejos de bajar la guardia, salió al segundo cuarto de la misma manera, presiionando, moviendo la pelota, encontrando la mejor opción de tiro. La visita no pudo reaccionar, no le encontró la vuelta y el partido tuvo olor a definido demasiado rápido. El local se fue 59 a 35 al descanso largo y con su gente exhultante.

El complemento estuvo más pinchado. Si bien, como era lógico, Quilmes bajó porcentajes y aprovechó para rotar más al plantel, Lanús no pudo hacer nada para meterse en partido, prácticamente se entregó a la derrota y apenas si le pudo descontar tres puntos de cara al cuarto final: 76-49. Con una diferencia indescontable para los 10 finales, el "granate" fue con el último envión, achicó la ventaja pero en ningún momento puso en apuros a un "cervecero" que equilibró energías pensando en lo que viene, renovó la confianza y se dio cuenta que tiene con qué seguir dando pelea.