Quién es la joven marplatense que se puso de novia con Matías Alé

Martina Vignolo tiene 22 años, es marplatense, trabaja como profesora de Educación Física y desde hace un tiempo se encuentra viviendo un romance con Matías Alé, de 46 años. En diálogo con Socios del espectáculo la pareja contó que se conocieron en La Feliz y hablaron sobre la diferencia de edad entre los dos.

“Ella trabajaba en el teatro, haciendo un infantil, yo conocía a sus padres a Eduardo y Susana, que son dos soles, cada uno estaba en su historia, un verano diferente, yo trabajando, ella también la suya. No pasó nada en el verano, nos encontramos ahí, y después bueno... volvimos a Buenos Aires y no sé cómo conectamos, no importa, forma parte de nuestra intimidad, estoy feliz, estoy enamorado, estoy re contento”, contó Matías.

Lo más llamativo de este noviazgo es la diferencia de edad entre Matina y Matías, que es la misma que la que había entre Matías y Graciela Alfano, uno de sus grandes amores. “Yo tuve grandes amores y Graciela me enseñó mucho justamente por la diferencia de edad. Yo tenía 22 y ella 47. La misma edad que Martu y yo, más allá de las diferencias de sexo. Entonces de alguna manera sé, aprendí y Graciela me enseñó a cómo dejarme crecer, cómo acompañarme, qué cosas no hacer para no que no se termine la relación”, explicó.

Sobre si la diferencia de edad los afectaba, ambos coincidieron en que no y él sumó: “Es como si fuera Alfonsina Storni en un cuerpito de 22″.

“Yo lo hablaba con los papás, porque yo quiero darles tranquilidad a los viejos, porque su universo es diferente al mío, yo también tengo un pasado que no es fácil para que la familia lo entienda, pero bueno... me están conociendo”, contó Alé y confesó que un futuro no tan lejano le encantaría ser padre, y que quiere que ella sea la madre de sus hijos. “Hace cosas que me llegan al corazón, yo venía pidiendo un amor así y estaba convencido que iba a aparecer”, cerró el actor.