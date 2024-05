Centrales obreras se reunieron con el senador Abad y le pidieron que rechace la Ley de Bases

Mientras el Senado de la Nación retoma el debate en comisión de la Ley de Bases y siguen las negociaciones por los votos, las centrales obreras de Mar del Plata se reunieron con el senador Maximiliano Abad para solicitarle que no acompañe la medida propuesta por el presidente Javier Milei.

El encuentro se produjo en el Salón de las Mujeres Parlamentarias, y estuvieron presentes Ezequiel Navarro (por la CTA Autónoma), José Luis Rocha (por CGT) y Graciela Ramundo (de CTA de los Trabajadores).

"Le planteamos que para nosotros no tiene que aprobarse esta ley porque tiene muchos puntos negativos para los argentinos en general y los trabajadores en particular. Puntualmente, hicimos hincapié en la reforma laboral y los cambios que perjudican como el mayor tiempo de prueba y el perdón de las deudas por el no blanqueo de parte de los empleadores", explicó en diálogo con 0223 Ramundo.

Se debate en comisiones del Senado.

En ese marco, contó que llevaron el reclamo de la edad de jubilación de las mujeres, los puntos que favorecen al trabajo no registrado, el impuesto a las ganancias y las grandes fortunas, y la situación del monotributo social. "Creemos que con todos estos ítems en contra, no debiera aprobarse porque va detrimento de los intereses de la Argentina", expresó la titular de la CTA de los Trabajadores

"El senador Abad acordó en algunos puntos con nosotros en cuanto a los aspectos negativos que va a generar esta ley, pero fue optimista en algunos otros. Nos dijo que espera ciertas modificaciones que limiten o minimicen las consecuencias no queridas de la normativa para que no sea perjudicial, pero destacó la búsqueda de garantizar la gobernabilidad", detalló Ramundo.

Además, dijo que coincidieron en la necesidad de derogar el DNU y de seguir trabajando por la situación actual de la ciudad.

"Nosotros creemos que no hay que darle la Ley de Bases como herramienta porque Javier Milei está demostrando con los hechos que está detrás de un proyecto totalmente antipopular y antidemocrático. Las tres centrales pudimos manifestar nuestra preocupación y le pedimos que vote en función de lo mejor para nuestro país y la ciudad", agregó.

Si bien acercaron posiciones, no cerraron las posturas, por lo que acordaron seguir el dialogo en una nueva reunión a desarrollarse el próximo viernes en Mar del Plata.