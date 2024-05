Dos ex hermanitos confirmaron su romance

Catalina y Joel revelaron que pasaron cosas entre ambos y no descartan un romance a futuro.

Las ediciones de Gran Hermano siempre generan más de un romance. Sin embargo, esta vez tardaron mucho en formarse relaciones y más de uno decidió esperar su salida del juego para concretar sus deseos.

En este caso, los protagonistas son: Catalina Gorostidi y Joel Ojeda que quedaron eliminados dos veces del juego por el público. Al salir del reality se hicieron amigos y después habrían tenido un encuentro más íntimo, según revelaron en una entrevista con Martín Cirio.

"Les quería consultar si adentro (de la casa) ya se tenían ganas", les preguntó el creador de contenido.

Joel respondió: "Qué sé yo, las ganas... a veces te pasa que tenés tan buena relación, que se confunden las cosas. Pero todavía no pasó". Aunque Catalina confirmó que algo pasó entre ellos.

"Ya te dijimos que no tuvimos sexo... pero que algo hubo... es un montón", afirmó la santafesina. Entre muchas risas, los dos confirmaron que "chaparon" al salir de la casa y que ocurrió en "una previa".

Días atrás, el ex azafato había hablado de su relación con ella, cuando el público comenzó a pedir su romance y los comezó a llamar "Catiel". Él explicó: "A Cata la veo muy seguido. Yo con ella me llevo bien, la veo seguido porque nos invitan a muchos programas, me cago de risa con ella, la verdad. Si tengo una previa, la invito".

Luego de esta revelación en la que ambos confirmaron que "chaparon", no descartan que en un futuro puede seguir conociéndose y comiencen a salir.